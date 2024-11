Will Brown publica 'Better Man', la continuación de 'Phoenix Rise' que alcanza los casi 2 millones de reproducciones

"Better Man" cuenta la historia de un hombre que se enfrentó a sus inseguridades, reconoció sus defectos y trabajó su yo interno para cambiar, pero se da cuenta de que, a veces, la autoayuda no es suficiente. En esos momentos, la presencia de alguien que realmente lo ve y cree en él puede marcar la diferencia. Esta persona lo levanta cuando está deprimido, lo ayuda a sanar y, en última instancia, lo convierte en una mejor versión de sí mismo. La canción entrelaza hermosamente la vulnerabilidad con la esperanza de volverse "mejor", no solo para uno mismo, sino para los que amamos. Se trata de ir más allá de los errores del pasado, representados por espacios vacíos en fotografías y recuerdos que se sienten distantes, y esperar construir nuevos recuerdos llenos de propósito y conexión. En el espíritu de Welcome to BrownsVille, esta canción es parte de un viaje más grande hacia la curación emocional, el autodescubrimiento y el empoderamiento. BrownsVille es un santuario musical donde se cuentan historias conmovedoras que encienden la pasión por el crecimiento personal. "Better Man" encaja perfectamente en este mundo, ofreciendo a los oyentes consuelo e inspiración para embarcarse en su propio viaje de autotransformación. Es un recordatorio de que todas las personas tienen el potencial de crecer, especialmente con el apoyo de alguien que cree en nosotros.





"Better Man" está escrito por Will Brown junto a Zak Lloyd. Zak es un galardonado compositor y productor del Reino Unido. Trabaja con artistas como Keane, Scouting For Girls, Leona Lewis, Charli XCX (Taylor Swift Reputation Tour), Callum Scott, Jim Steinman, Catherine Mcgrath, Connie Talbott, Kingfishr, Into The Ark…





Will Brown es un artista novel muy prometedor con una voz única. En 2023 lanzó su primer EP titulado The Walk Higher, además de varios singles que desde el año pasado acumulan casi un millón de reproducciones. Con un concepto global enfocado en lo que Will ya describe en su canción Welcome To Brownsville, el artista quiere expresarse hablando de los sueños sobre su arte, combinando emociones, melodías y letras. Su música pretende transmitir mensajes de libertad, esperanza, liberación, aceptación y amor, en contra de todo tipo de prejuicios.





Will Brown nació y creció en Kansas, pero ahora reside en Londres. Su trayectoria musical comenzó en las profundas raíces gospel de su familia, influenciada por artistas de los años 50 y 60. A nivel vocal, se miró en el espejo de Whitney Houston, Brandy o Sam Smith. Comenzó a cantar solos en la iglesia a los siete años, mostrando su talento natural. La pasión de Will por la música floreció en la escuela secundaria cuando hizo realidad su sueño de convertirse en cantante. Más tarde se hizo cargo del departamento de música en la iglesia de su padre. A los 21 años, se unió como corista al cantante de gospel DeWayne Woods (evangelista nominado al Grammy), un papel que ocupó durante una década, colaborando con reconocidos artistas de gospel. La vida religiosa de Will influye profundamente en su música, que se extiende más allá del gospel a un espectro pop más amplio. Su transición a la música pop fue un acto de fe, creyendo en su destino de convertirse en cantante. Esta creencia se confirmó cuando un encuentro casual lo llevó a actuar con Jackson Browne en Santa Mónica.





Se puede disfrutar del video Lyric aquí.