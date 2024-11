Solucionar la factura digital gratis con un ordenador de regalo

zerca!, ha presentado su solución de gestión empresarial para PYMES y autónomos, 'zerca FÁZIL', una aplicación diseñada para facilitar la gestión de todos los procesos de negocio desde una única plataforma accesible en ordenador, móvil o tableta. Además de ser totalmente gratuita, la empresa ofrece una promoción especial: quienes contraten 12 meses de prueba sin compromiso de permanencia podrán llevarse un ordenador portátil o de sobremesa sin coste adicional.

Esta oferta llega en un momento clave, con la inminente obligación de cumplir la normativa de facturación electrónica de 2025, impulsada por la Ley Crea y Crece. La nueva legislación exige a todas las empresas y autónomos emitir y recibir facturas electrónicas, lo que, de no cumplirse, puede acarrear multas considerables.

Un sistema integral que simplifica la gestión empresarial 'zerca FÁZIL' se destaca por integrar todas las áreas de gestión empresarial en una única aplicación. Desde la contabilidad y la emisión de facturas electrónicas hasta el control de inventario, relaciones con clientes, gestión de personal y logística, la plataforma cubre todas las necesidades de las PYMES y autónomos. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, esta herramienta es accesible desde cualquier dispositivo, lo que permite gestionar el negocio de forma ágil y eficiente desde cualquier lugar.

Gracias a la inteligencia artificial que impulsa 'zerca FÁZIL', la plataforma "aprende" de las operaciones de cada usuario, optimizando la gestión de los recursos empresariales y ofreciendo recomendaciones personalizadas. Esta tecnología avanzada hace que el sistema se adapte a las necesidades específicas de cada tipo de negocio, ya sea comercio, hostelería o profesionales independientes.

La oportunidad de digitalización: un ordenador gratis y cumplimiento legal En las próximas semanas, las PYMES y autónomos no solo tendrán la oportunidad de probar 'zerca FÁZIL' de manera gratuita durante un año, sino que también podrán recibir un ordenador portátil o de sobremesa sin ningún coste. Esta promoción única no requiere compromiso de permanencia, lo que significa que los usuarios pueden beneficiarse de todas las ventajas del sistema sin asumir riesgos.

Además, al utilizar 'zerca FÁZIL', los usuarios se aseguran de cumplir con la normativa de facturación electrónica que entrará en vigor en 2025, evitando así sanciones por incumplimiento. La aplicación no solo facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas, sino que también garantiza la privacidad y seguridad de los datos, utilizando tecnología cloud de última generación.

Reconocimiento y éxito en el mercado Con más de 2.000 valoraciones en Google y Trustpilot y una calificación media de 4,75 sobre 5, 'zerca FÁZIL' ha demostrado ser una solución asequible y eficiente para la profesionalización de la gestión de PYMES y autónomos. Su facilidad de uso y bajo coste de mantenimiento la han convertido en una de las opciones más destacadas del mercado para la digitalización empresarial.

Solución integral y segura Aparte de sus múltiples funcionalidades, 'zerca FÁZIL' se presenta como una solución segura, con todas las áreas de negocio integradas en una sola aplicación accesible desde cualquier dispositivo. Como agente digitalizador homologado, zerca!, también facilita la implantación gratuita de 'zerca FÁZIL' a través del programa KIT DIGITAL, permitiendo a las pequeñas empresas acceder a esta herramienta sin coste alguno, junto con un ordenador gratuito.

En resumen, zerca!, ofrece una solución completa para que las PYMES y autónomos no solo puedan cumplir con la normativa de facturación electrónica de forma sencilla, sino que además puedan digitalizar sus operaciones empresariales sin necesidad de grandes inversiones, obteniendo un ordenador sin coste y garantizando una gestión eficiente en una plataforma segura y accesible.