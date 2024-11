La novela 'Sol Negro' de Laura Tarragó triunfa en los International Latino Book

La escritora española Laura Tarragó ha sido galardonada este mes de octubre con tres prestigiosos premios literarios por su novela 'Sol Negro' La escritora española Laura Tarragó ha sido galardonada este mes de octubre con tres prestigiosos premios literarios por su novela Sol Negro. En los International Latino Book Awards (ILBA), la obra ha sido reconocida con el primer Premio a la Mejor Novela de Aventuras y el tercer puesto a la Mejor Novela de Misterio, reafirmando su capacidad para entrelazar misterio, aventura y emoción en una narrativa cautivadora.

Los International Latino Book Awards, en su 26ª edición, son el mayor reconocimiento en los Estados Unidos que celebra los logros en la literatura latina. Este año, los premios recibieron más de 10.000 obras presentadas, con un aumento del 38% respecto al año anterior, demostrando el crecimiento y la calidad de las obras producidas por y sobre latinos. Un panel de 289 jueces, compuesto por ganadores anteriores, educadores, bibliotecarios y periodistas, tuvo la tarea de seleccionar a los ganadores entre tantas propuestas de alta calidad.

Además, Laura Tarragó también ha sido galardonada este pasado 4 de octubre en Sevilla con el primer Premio Promesa de la editorial Caligrama, que reconoce a las nuevas voces literarias con gran potencial.

Sol Negro es una novela que transporta a los lectores desde los paisajes helados de la Antártida hasta la vibrante ciudad de Londres, en una trama llena de intrigas y secretos. Estos reconocimientos confirman a Laura Tarragó como una autora destacada dentro del panorama literario contemporáneo.

Sobre la novela Sol negro

"¿Estás preparado para sumergirte en un thriller repleto de misterio y aventuras donde el cambio climático se convierte en el protagonista indiscutible? Adéntrate en un mundo en donde el misterio, la aventura, el romance y la ciencia ficción convergen en una narrativa cautivadora". Esta novela, difícil de encasillar en un solo género, ofrece un viaje emocionante desde Londres hasta la Antártida, pasando por Alemania. A través de una trama elaborada y adictiva, la obra no solo entretiene, sino que también ofrece una crítica social potente sobre un tema de rabiosa actualidad y vital importancia para todos: el cambio climático. La Tierra, afectada por una inversión de los polos magnéticos desencadenada por el cambio climático, se ve asolada por catástrofes naturales a escala global. Anna Brown, directora de antropología en el Museo Manking de Londres, y su tío Sebastián, se sumergen en una trepidante búsqueda, cuyo éxito determinará el destino de la humanidad. Los personajes se ven arrastrados hacia una red de conspiraciones globales, desenterrando secretos ancestrales y luchando por la supervivencia en medio de una tormenta magnética que amenaza con sumir al planeta en una serie de eventos catastróficos. Con una trama sorprendentemente original, mantiene a los lectores al borde de sus asientos con giros inesperados y momentos de pura adrenalina.

La novela Sol Negro no solo promete entretenimiento sin igual, sino que también invita a la reflexión sobre el impacto en el planeta y los límites de la ciencia frente a la naturaleza desatada. Su lectura rápida y amena no dará tregua. Con un ritmo trepidante, giros inesperados en cada capítulo, emoción y suspense, se descubrirá que es imposible encontrar el momento de parar de leer. La prosa de Laura Tarrago es impecable, de una calidad excepcional y muy bien documentada. "Únete a esta odisea literaria que desafía las convenciones del género, llevándote a un mundo donde los límites de la realidad se desdibujan. ¿Estás listo para enfrentar la magnitud de esta épica aventura?".

Esta novela se ha traducido recientemente al inglés con el título The Ancient Whispers Of The Skulls.