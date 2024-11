MasterD, una de las mejores academias de Oposiciones Personal de Oficios

En la Administración Pública no solo se encuentran plazas relacionadas con administración, finanzas, programación y más; también es necesario el personal de oficios. Este trabajo tendrá la misma estabilidad de cualquier otro empleo público, con todas las ventajas que implica trabajar en la Administración Pública. En este caso, opositar para personal de oficios en 2025 permite desarrollarse dentro de la administración pública como operario de servicios múltiples o generales, también como ayudante de mantenimiento, operarios, albañiles, peón, fontanería, etc. MasterD cuenta con una gran experiencia y gran cantidad de éxitos acumulados que han garantizado un óptimo itinerario docente que ayuda obtener una plaza en la administración pública en el menor tiempo posible.

Opositar a personal de oficios En España, una de las plazas que más se generan son las de personal de oficios. Muchas personas, especialmente en el ámbito de los oficios o trabajos manuales, buscan una mayor estabilidad y conciliación, por esta razón estas oposiciones pueden ser una gran opción de futuro para ellos. Aunque puedan pedir requisitos sencillos, afrontar el proceso acompañado de una academia con más de 30 años de experiencia es la mejor opción. Desde información sobre las ofertas que vayan saliendo y acompañamiento para presentar las instancias en plazo y forma, hasta preparar las pruebas, hacer el seguimiento de la concesión de plazas, y más.

Los puestos para personal de oficio son puestos polivalentes en el que se pueden desempeñar tareas muy diversas, donde el opositor se encargará de actividades como el mantenimiento y reparación en la vía pública, los edificios y los equipamientos municipales, como en el área de construcción, elementos de madera y metálicos, luminarias, instalaciones de agua, gas, calderas y aire acondicionado, también mantenimiento del arbolado, riego y poda, limpieza de la vía pública y recogida de residuos, incluyendo además trabajos de pintura, recogida de residuos, transporte de materiales, montaje y desmontaje de infraestructura, entre otros.

La preparación para personal de oficios de MasterD brinda la mejor formación mediante el campus online, incluyendo material actualizado, simulacros de examen y flexibilidad horaria que se adapta a los tiempos de los alumnos.

Inserción laboral del personal de oficios Las pruebas para opositar como personal de oficios se manifiestan en dos partes. La primera en teórico o teórico–práctico, y es normalmente un examen tipo test con preguntas que pueden ir entre 20 y 60. Por otro lado, es posible que se realice una segunda prueba que consiste en demostrar las habilidades en prácticas reales, también pueden realizarse pruebas psico-prácticas, de competencia y otras como aptitudes básicas en aritmética, cálculo, geometrías, entre otros, siendo muy común debido a que, en su mayoría, los oficios necesitan un conocimiento básico en matemáticas.

Los temarios que proporcionan abarcan suficiente material que, aunque de forma básica, son proporcionales a las pruebas y exámenes de oposición. También incluyen contenido audiovisual para hacer más fácil la comprensión. En este sentido, la preparación cuenta con acompañamiento de la mano del equipo de docentes especializados. Otra de las ventajas de conseguir puestos como empleado público es que se tiene la opción de promocionar internamente a puestos de mayor categoría; una vez estando adentro, se puede optar por puestos de técnicos o encargados.

Además, los requisitos requeridos para opositar por estas plazas son sencillos, principalmente ser mayor de 16 años y no exceder la edad de jubilación, ser de nacionalidad española o ser parte de los Estados miembros de la UE, aunque también ofrecen la oportunidad a extranjeros con residencia legal en España. Asimismo, se requiere tener capacidad funcional, es decir no padecer de enfermedades o algún defecto físico que pueda impedir el desarrollo de las actividades, y tener estudios básicos, que, dependiendo de la categoría, la titulación máxima a exigir es la ESO, incluyendo también la EGB y algunos certificados de escolaridad.