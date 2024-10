e-TherapyKids; Innovación en la intervención de los trastornos del neurodesarrollo a través del Modelo Bio-Psico-Social

Barcelona, 2024 – En los últimos años, los avances científicos han revelado la importancia de un enfoque integral en la intervención de trastornos del neurodesarrollo, especialmente en casos de autismo, TDAH y otros desafíos relacionados con el desarrollo infantil. Rebeca Linares Castellanos, CEO de e-TherapyKids, ha liderado la implementación de un modelo de intervención basado en un enfoque Bio-Psico-Social, convirtiendo sus centros en referentes de este paradigma en España.

Un modelo basado en la evidencia científica El modelo de intervención Bio-Psico-Social de e-TherapyKids se caracteriza por un enfoque integral que abarca los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de cada paciente para diseñar intervenciones personalizadas. La neurociencia actual ha destacado la necesidad de abandonar los enfoques fragmentados en la atención al neurodesarrollo y centrarse en una visión más holística, que permita integrar el conocimiento biológico con las necesidades emocionales, cognitivas y sociales del niño. Esta metodología ha mostrado resultados positivos en la mejora de las habilidades cognitivas, conductuales y emocionales de los niños, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenido.

Innovación en el ámbito biológico: Estudios de Optimización Epigenética Uno de los pilares fundamentales de este modelo en e-TherapyKids es la incorporación de estudios de optimización epigenética. Con una metodología innovadora, este estudio se realiza utilizando una muestra de cinco cabellos, lo que permite obtener información precisa sobre 95 biomarcadores clave. Entre estos se incluyen marcadores de exposición a toxinas ambientales, deficiencias nutricionales y alteraciones del microbioma, proporcionando una imagen clara de las necesidades biológicas del niño.

Esta herramienta de análisis epigenético permite adaptar las intervenciones de manera específica y no invasiva, asegurando que cada niño reciba un plan de atención único. Los profesionales de e-TherapyKids, junto con expertos en biología y nutrición, utilizan esta información para planificar intervenciones que optimizan la salud integral del paciente.

Adaptaciones nutricionales y su impacto Los resultados del estudio de optimización epigenética son utilizados por un equipo de expertos para diseñar adaptaciones nutricionales ajustadas a las necesidades específicas de cada niño. La alimentación se considera un componente clave para el desarrollo neurocognitivo, ya que los nutrientes no solo influyen en el bienestar físico, sino también en la función cerebral y la regulación de la conducta. Las recomendaciones nutricionales personalizadas forman parte de una estrategia integral de intervención que busca mejorar tanto la salud física como el rendimiento cognitivo y conductual de los niños atendidos en e-TherapyKids.

La intervención interdisciplinar: Un trabajo en equipo coordinado El enfoque Bio-Psico-Social de e-TherapyKids se complementa con la intervención de un equipo interdisciplinar que incluye especialistas en fisioterapia, logopedia, psicología, neuropsicología, psicopedagogía y terapia ocupacional. Esta red de profesionales trabaja de manera conjunta para abordar las distintas áreas del desarrollo del niño, asegurando una estrategia coordinada y centrada en las necesidades individuales.

Cada intervención se diseña de manera colaborativa, garantizando que las mejoras en el entorno, la comunicación y las habilidades cognitivas se trabajen simultáneamente. Esta metodología se traduce en una atención integral y dinámica, que se ajusta continuamente a las demandas del entorno y a las necesidades cambiantes de cada niño. Además, se fomenta la colaboración activa con las familias y con los profesionales educativos para crear un entorno coherente y de apoyo al desarrollo infantil.

Un modelo integral y personalizado para mejorar la calidad de vida Bajo la dirección de Rebeca Linares Castellanos, e-TherapyKids ha apostado por un enfoque integral, que permite ofrecer un plan de intervención adaptado y evolutivo para cada paciente. Este modelo no solo se enfoca en mejorar los síntomas o dificultades específicas, sino que también busca optimizar el bienestar general del niño y su familia, abordando todos los factores que pueden influir en el desarrollo neurocognitivo, conductual y emocional.

Este enfoque integral ha permitido que e-TherapyKids se posicione como un referente en la intervención de trastornos del neurodesarrollo en España. La combinación de estudios epigenéticos avanzados, recomendaciones nutricionales personalizadas y un equipo interdisciplinar comprometido ha demostrado su efectividad en la mejora de la calidad de vida de los niños y sus familias.

Además, e-TherapyKids ha reforzado su modelo con programas de formación y colaboración con instituciones educativas y de salud, lo cual asegura una visión multidisciplinaria y sustentada en la evidencia científica. Estas iniciativas permiten no solo ofrecer una atención de calidad, sino también promover la investigación y el desarrollo continuo en el campo del neurodesarrollo infantil.