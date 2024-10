La innovadora línea de tratamientos para la salud íntima femenina BeNuren

La empresa española fortalece su posición como líder en ginecología regenerativa al ofrecer soluciones avanzadas y personalizadas para mujeres en todas las etapas de la vida.

BeNuren, referente en salud íntima femenina y estética regenerativa, ha presentado una nueva línea de tratamientos diseñada para abordar las necesidades cambiantes de las mujeres. Con un enfoque integral y tecnológico, la compañía reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida y la confianza de las mujeres en España.

Tecnología de vanguardia para regeneración y rejuvenecimiento Los nuevos tratamientos de BeNuren incorporan el exclusivo láser de Diodo 1470 nm no ablativo y terapias basadas en Factores de Crecimiento Epidérmico (EGF) y ácido hialurónico. Esta tecnología no invasiva trata de forma eficaz problemas como la sequedad vaginal, la atrofia vulvovaginal y las molestias durante las relaciones íntimas. El láser actúa en el tejido profundo sin dañar la superficie, estimulando la síntesis de colágeno y mejorando la elasticidad, hidratación y función de la zona íntima. Además, contribuye a equilibrar el pH vaginal y previene infecciones recurrentes, promoviendo un bienestar integral.

Red de expertos en ginecología regenerativa BeNuren cuenta con la primera red de profesionales en ginecología regenerativa en España. Este equipo multidisciplinar incluye especialistas en salud pélvica, estética ginecológica y tratamientos para disfunciones íntimas. Respaldados por el Comité Médico de la empresa, diseñan y supervisan cada tratamiento para garantizar un abordaje personalizado y seguro, centrado en la estética y la funcionalidad.

Abordaje de patologías y soluciones innovadoras La compañía no solo se enfoca en la estética regenerativa, sino que también trata patologías ginecológicas funcionales como la atrofia vulvovaginal, dispareunia (dolor durante las relaciones), incontinencia urinaria leve y el síndrome genitourinario de la menopausia. Estas afecciones, que afectan la calidad de vida de más del 60% las mujeres mayores de 50 años, encuentran en BeNuren soluciones avanzadas que estimulan la regeneración tisular y mejoran la sensibilidad y funcionalidad de los tejidos afectados.

Compromiso con el bienestar y empoderamiento femenino Según la directora médica de BeNuren, "la misión de la empresa es ofrecer soluciones efectivas y accesibles que promuevan la salud integral de las mujeres. Se reconoce que la salud íntima es esencial para el bienestar general, y se trabaja para proporcionar un entorno seguro donde las mujeres puedan abordar estos temas con confianza".

Expansión y accesibilidad Ante la creciente demanda, BeNuren planea expandir sus servicios a nuevas ciudades en España. Su plataforma en línea ofrece recursos educativos, consultas informativas y programación de citas, facilitando el acceso al cuidado íntimo y fomentando el conocimiento sobre estos tratamientos.

Resultados que transforman vidas Con una tasa de satisfacción del 95%, las pacientes de BeNuren reportan mejoras significativas en hidratación, elasticidad y confort, además de un impacto positivo en su autoestima y calidad de vida. Los testimonios destacan tanto los beneficios físicos como emocionales, consolidando a la empresa como un aliado en el bienestar femenino.

Información y contacto

Para más detalles sobre la nuevalínea de tratamientos y sus beneficios, se puede visitar benuren.com o seguir a BeNuren en las redes sociales @benuren_intimate. La empresa ofrece consultas informativas para acompañar a cada mujer en su camino hacia un bienestar íntimo completo.

Acerca de BeNuren

Fundada en 2017, BeNuren se ha posicionado como una marca de referencia en salud íntima femenina en España. Combinando ciencia y tecnología avanzada con un enfoque humanizado, la empresa se dedica a empoderar a las mujeres mediante soluciones efectivas para su salud y bienestar íntimo.