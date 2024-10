Oportuna Legal, abogados especialistas en defensa frente a comisiones bancarias

Las comisiones bancarias por descubierto constituyen una práctica ampliamente cuestionada en el ámbito financiero, ya que suponen un coste añadido para los consumidores y, en muchos casos, resultan abusivas al no cumplir ciertos criterios de legalidad. En España, la reclamación de comisiones bancarias en Oportuna Legal responde a un volumen creciente de casos, en los cuales estas se aplican sin una justificación adecuada y afectan a miles de clientes.

Ante esta situación, reclamar se presenta como una opción válida y recomendable, respaldada por un equipo jurídico especializado en la defensa de los derechos de los afectados.

La comisión por descubierto y motivos para reclamarla Las comisiones bancarias por descubierto se aplican cuando una cuenta corriente presenta saldo negativo y las entidades alegan cubrir los gastos de gestión asociados. No obstante, en numerosos casos, estas comisiones no cumplen con los criterios de legalidad, como la proporcionalidad, la transparencia y la justificación detallada de los cargos, lo que permite su reclamación.

La reclamación de comisiones bancarias en Oportuna Legal facilita a los consumidores recuperar importes cobrados sin justificación y defenderse de prácticas que vulneran sus derechos. Entre los cargos que pueden reclamarse destacan las comisiones por posiciones deudoras y gastos por descubierto, así como cualquier cobro que no cumpla con los requisitos legales mencionados ni haya sido informado con claridad al cliente (caso mantenimiento de cuentas).

Al identificar y actuar frente a estas prácticas, los afectados pueden lograr la devolución de los importes cobrados de forma indebida.

Pasos en la reclamación de comisiones por descubierto El proceso de reclamación de comisiones bancarias sigue un procedimiento estructurado. El primer paso implica revisar el contrato firmado con la entidad bancaria para comprobar si las comisiones aplicadas están detalladas y justificadas adecuadamente. Si estas condiciones no se cumplen, se recomienda presentar una reclamación formal ante el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria.

En caso de que la respuesta del banco no resulte favorable, es posible elevar la reclamación al Banco de España, que mediará en el conflicto. Si el resultado sigue sin ser satisfactorio, el afectado puede acudir a un despacho de abogados especializado, como Oportuna Legal, que ofrece representación en un proceso judicial si es necesario.

Cabe destacar, que esta instancia permite la devolución íntegra de las comisiones cobradas de manera indebida una vez concluido el juicio.

Devolución y tarifas transparentes para los consumidores Tras obtener una sentencia favorable, el afectado puede recuperar la totalidad de los importes por comisiones indebidas. Además, Oportuna Legal se caracteriza por su tarifa del 10% sobre la cantidad total recuperada, lo que facilita un acceso accesible y transparente para quienes deciden iniciar el proceso.

Este despacho de abogados mantiene su compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores y asegura que sus clientes puedan recuperar los importes cobrados de manera injustificada.