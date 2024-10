El Casino Gran Vía de Madrid acogió la moda sostenible y la innovación: XVI edición de la Pasarela Española

Recientemente, el Casino Gran Vía y su belleza arquitectónica fue el escenario de la Pasarela Española, un evento que ha destacado, una vez más, como uno de los referentes internacionales de la moda, centrándose en la sostenibilidad, la inclusión y la innovación en la industria.



En esta edición, la cita ha reunido a diseñadores de renombre y ha contado con la participación de embajadores como María Lafuente, Embajadora el día 19 de octubre y Félix Ramiro, Embajador el día 20 de octubre.

La primera jornada, el 19 de octubre, tuvo como protagonista a María Lafuente, una diseñadora reconocida a nivel internacional por su apuesta por la moda sostenible. Con años de carrera, Lafuente ha destacado por su habilidad para dialogar con la naturaleza a través de sus colecciones, usando materiales ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Su propuesta para este evento fue una muestra vibrante de su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, con diseños que fusionan la belleza con la protección del planeta.

El día 20 de octubre, Félix Ramiro, un emprendedor con más de 35 años de trayectoria en la sastrería masculina, recibió el reconocimiento como embajador de la moda en esta edición.

Su firma homónima, líder en el sector de la sastrería española, se ha consolidado como sinónimo de elegancia y distinción para ocasiones especiales. A pesar de los desafíos globales de la pandemia y el aumento de los costes debido a la guerra en Rumania, Félix Ramiro ha demostrado su fortaleza empresarial con un crecimiento del 40% en el último año, siendo una inspiración para los empresarios del sector.

Junto a estos referentes, la pasarela contó con la presencia de diseñadores que han marcado tendencia en el panorama de la moda actual, como Theras Zaire, Sloweco, Fina Crespo, Laura Márquez, Marina Frantsishkova, Tati Fernández, Geometrías alta costura Victoria Rodríguez y a los tocados Livali Touket, Naylet, Violeta, María Bringas, Ana Barrios, Carlo Marbella y Mogardo. Cada uno de ellos presentó colecciones que no solo capturaron la esencia de la moda contemporánea, sino que también mostraron un compromiso firme con la sostenibilidad, la inclusión y el respeto por el entorno.

La Directora del evento, Susan Villa, fue una pieza clave en la organización y desarrollo de este evento que ha demostrado ser un espacio donde la creatividad y la responsabilidad social se encuentran.

En su papel de presentadora del evento, Susan Villa, reconocida por su carrera como actriz, modelo y mujer emprendedora, subrayó el impacto que la moda puede tener no solo en la estética, sino en la construcción de un futuro más justo y sostenible.

El Casino de Gran Vía , con su imponente arquitectura y ambiente sofisticado, brindó el contexto perfecto para este evento de alto nivel, que consolidó su reputación como una cita imprescindible en el calendario internacional de la moda.

La Pasarela Española no solo ha sido una celebración de la moda, sino también un punto de encuentro para los profesionales del sector que buscan nuevos caminos para hacer de la moda una industria más consciente, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.

Un compromiso renovado con la sostenibilidad, la innovación y la inclusión, los nuevos valores que marcan el rumbo de la moda del futuro, han sido los verdaderos protagonistas de esta edición de la Pasarela Española, que sigue marcando tendencia en el mundo de la moda y consolidándose como un referente global.

En esa pasarela, entre los ilustres invitados que pudimos encontrar y podemos citar a Rafael Amargo, los príncipes de Nigeria, HPRH Prince Kunle Omilana y la HRH Princess Keisha Omilana, y rostros tan conocidos como Regina Do Santos o la destacada colaboradora del Hormiguero Jiaping.