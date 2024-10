Con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevos formatos de comunicación digital, el desafío de la ciberseguridad al proteger equipos, redes, aplicaciones de software y datos en general, es mucho más complejo de cumplir. Pese a estas dificultades, el propio desarrollo tecnológico es el que permite generar las condiciones necesarias para reducir los peligros de la era digital, siendo la inteligencia artificial uno de los descubrimientos más llamativos e innovadores de los últimos años.

En este sentido, la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad cuenta con el poder suficiente para combatir las estafas y delitos informáticos con mayor celeridad y precisión. Esta es la tarea que desarrolla la compañía Imagar, garantizando mejores resultados en la ciberseguridad a través de la IA y sus beneficios.

La forma en que la inteligencia artificial puede mejorar la ciberseguridad de una empresa La inteligencia artificial es uno de los hallazgos tecnológicos más revolucionarios de la última década, porque permite mejorar los procesos de ciberseguridad de una compañía. El sistema IA se ocupa de realizar tareas específicas sin necesidad de programación, de esta manera se pueden analizar y recoger datos con mayor precisión y eficacia. Al ser una tecnología en constante movimiento y evolución, la inteligencia artificial y sus algoritmos ofrecen la oportunidad de acceder a lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning. Este mecanismo construye un esquema de patrones que ayudan a reducir los riesgos de incidentes graves.

Teniendo en cuenta que la ciberseguridad demanda mucho trabajo y que los profesionales de dicha área suelen estar sobrepasados, la inteligencia artificial se presenta como una solución para detectar amenazas, automatizar respuestas, y agilizar la investigación para conocer de dónde surgen los ataques y cómo hacer para combatirlos.

Los servicios de consultoría IT de Imagar y el rol de la inteligencia artificial Desde Imagar, la firma que tiene como CEO a Oliver John García Bailey y como Director Comercial y Marketing a César Gómez López, ofrecen una serie de servicios de consultoría IT centrados en promover la inteligencia artificial en la ciberseguridad de las empresas. Los expertos en inteligencia artificial de Imagar destacan por su asesoramiento personalizado, implementación de un método IA que se adapta a las necesidades del cliente, y la supervisión constante durante todo el proceso. Además, proporcionan soporte técnico permanente para que el servicio IA sobre la ciberseguridad sea efectivo a corto, mediano y largo plazo.

En definitiva, resulta clave incorporar la inteligencia artificial a la ciberseguridad. Si las empresas no se adaptan a la nueva lógica que impone la IA, no solo corren el riesgo de sufrir estafas y robos de datos, sino que también tardarán mucho más en solucionar este tipo de problemas.