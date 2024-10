​Invierno a la vista: los mejores tips para un cambio de armario sostenible y en tendencia

Tras varias semanas de lluvias y bajadas de temperaturas, podemos decir que, oficialmente, el otoño ya está aquí. Y esto, solo puede significar una cosa: el cambio de armario, una tarea tediosa para algunos, aunque purificadora para otros, es inevitable. Las prendas ligeras y los colores veraniegos ceden el paso a tejidos más cálidos y accesorios que nos preparan para los días más frescos. Sin embargo, este cambio de estación trae consigo una oportunidad para reconsiderar nuestras decisiones de consumo en moda desde una perspectiva más consciente, combinando las últimas tendencias con hábitos más sostenibles. Según La Red del Cambio, estudio elaborado por Wallapop junto a 40db, el 89% de los españoles prefiere vender los productos que ya no necesita antes que guardarlos.



Un cambio de armario sostenible, eficaz y a la última moda

Más allá de ser una simple tarea estacional, el cambio de armario nos trae consigo múltiples beneficios. No es sólo una reorganización de ropa y accesorios, sino el momento idóneo de deshacernos del exceso y mantener únicamente aquello que realmente utilizamos. Este pensamiento es cada vez más común entre la población española, donde casi el 80%de ellos afirma que revisa al menos una vez al año los productos que tienen en casa para venderlo[1]. Y más concretamente, son los jóvenes los que realizan esta práctica más a menudo, destacando esencialmente la generación Z (52%) y los millenial (43%).

Los mejores tips para un cambio de armario eficiente

Anitta Ruiz, asesora de comunicación e imagen especializada en moda, considera que el cambio de estación es uno de los momentos más importantes del año para tu armario y puede convertirse en una tarea fácil y eficiente si seguimos unos simples pasos:

Selecciona gradualmente las prendas: el punto de partida para un cambio de armario de calor a frío es empezar poco a poco guardando y clasificando artículos estacionales de verano (trajes de baño, pareos…), seguido de prendas de entretiempo (vestidos que igual pueden aguantar en los meses de otoño con unas botas) y así sucesivamente.

Haz balance: es el momento perfecto para auto preguntarnos aquello que nos hemos puesto mucho y que ya está en mal estado, qué ha permanecido en la percha intocable durante meses, etc.

Guarda las prendas y artículos “a modo de revista”: es la oportunidad idónea para que, además de clasificar y organizar todo lo que tenemos, empleemos tiempo en coser botones y dobladillos, arreglar algún desperfecto, lavar lo que esté sucio…

Toma nota de lo que de verdad necesites: analizar con detenimiento qué creemos que nos vamos a poner es clave, así como mirar aquello que nos falta. De esta manera, tomaremos decisiones de consumo de manera más responsable y eficiente.



El estampado de leopardo o el color granate, las últimas tendencias para este otoño

Como cada nueva estación, las últimas tendencias en moda se apoderan de las calles, trayendo consigo una combinación de estilos atrevidos y clásicos renovados. Esta temporada, los must-have del otoño son el estampado de leopardo para añadir el toque salvaje a cualquier look, el color granate como protagonista de todo tipo de prendas y accesorios, y las chaquetas biker, combinando versatilidad y actitud en una única prenda.

Durante el proceso del cambio de armario, muchos son los que aprovechan para renovar parte de su vestimenta, siendo una oportunidad excelente para apostar por opciones más sostenibles como la segunda mano. “Antes de echarte a las calles a comprar, busca tesoros entre lo que despiden otros usuarios”, afirma Annita.

De hecho, así lo reflejan los datos en Wallapop, la plataforma líder en consumo consciente y humano, donde dentro de la categoría de Moda y Accesorios de la plataforma han incrementado las búsquedas durante la primera semana de octubre en un 76% en prendas granates, en un 48% en prendas de leopardo y en un 47% en chaquetas biker, en comparación con la última semana de septiembre.