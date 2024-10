La IA puede mejorar la experiencia de atención al cliente en empresas

Hoy en día, la era digital demanda una transformación completa por parte de las empresas para adaptarse a los nuevos tiempos, motivo por el que es algo habitual solicitar la asesoría de especialistas en servicios IT. Imagar Solutions Company es una compañía especialista en soluciones relacionadas con las Tecnologías de la Información para provocar un impacto positivo en el desarrollo de las empresas. A través de cada proyecto, los negocios tienen la posibilidad de mejorar sus procesos de negocio, de tal manera que sea posible cumplir sus objetivos estratégicos.

El soporte de chatbots y contact centers utiliza tecnología de IA para mejorar la experiencia del usuario Según los expertos en tecnologías de la información, la inteligencia artificial (IA) es una herramienta que ha transformado los servicios de atención al usuario mediante chatbots y contact centers. Al automatizar tareas rutinarias y atender un volumen mayor de clientes de forma rápida, los agentes pueden enfocarse en problemas más complejos. En segundo lugar, la IA mejora la eficiencia mediante el enrutamiento inteligente, un recurso que sirve para analizar las solicitudes de los clientes y las dirige al agente con las habilidades adecuadas. De esa manera, los negocios tienen la oportunidad de mejorar la satisfacción general del cliente y disminuir los costes operativos. Los chatbots y contact centers que funcionan con ayuda de la inteligencia artificial facilitan el control de calidad de la atención, debido a que es posible generar las transcripciones precisas de las llamadas. Los análisis impulsados por IA permiten a los gerentes revisar las interacciones de manera exhaustiva e identificar los aspectos a mejorar en las conversaciones que se mantienen con los clientes.

¿Por qué utilizar una infraestructura tecnológica o IT? Para adaptarse a la evolución del mundo digital y mejorar sus resultados, las empresas pueden utilizar la infraestructura tecnológica o IT que garantice el funcionamiento de los dispositivos, redes y sistemas de comunicación. Este tipo de soluciones son ideales para el desarrollo de aplicaciones, registros digitales y productos inteligentes que sirven para mejorar la interacción entre la empresa y los clientes. El equipo de Imagar Solutions Company cuenta con la calificación necesaria para encargarse del desarrollo y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras tecnológicas. Al instalar un sistema que funcione de forma eficiente, los negocios pueden sacar el máximo rendimiento a las tecnologías de la información y comunicación. La tecnología vanguardista que implementa el equipo de Imagar Solutions Company permite mejorar los procesos de negocio para alcanzar objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. Con un servicio personalizado, la empresa se adapta a las necesidades de cada cliente en relación con los servicios IT que necesitan para su crecimiento.