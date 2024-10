Conoce con detalle el mercado de distribuidores y mayoristas de CBD

Cada vez son más las personas que consumen productos derivados del cannabis, incluso la propia hierba, ya sea para fumar, plantarla o consumir en té. Sin embargo, es un mercado que está muy regulado legalmente y aquellas empresas minoristas han de tener muy en cuenta qué proveedor les proporciona el material. En primer lugar, deben estar seguros de que cuentan con los permisos pertinentes, que la trazabilidad del producto y derivados del CBD debe estar clara y, por supuesto, que cuenten con las certificaciones exigidas.

Es ahí donde nace y desarrolla su actividad We Henko: Distribuidor de CBD. La distribuidora mayorista se ha erigido como una empresa que ofrece productos derivados del CBD de gran calidad, cien por cien naturales y con condiciones económicas muy competitivas para el mercado minorista.

Los diferentes estudios farmacéuticos y médicos que concluyen que el uso terapéutico del cannabis es una realidad, han constituido un mercado en auge al que, cada vez, acuden más personas.

¿Qué es el CBD?

Llegados a este punto, lo conveniente es saber en qué consiste el CBD y de dónde parte. Así como entender por qué su comercialización es legal, a pesar de que la venta de marihuana o cannabis no es legal en España.

Concretamente, el CBD son las siglas con las que se conoce al cannabidiol que es una sustancia química que se halla en la planta de la marihuana. La bondad del CBD es que no contiene tetrahidrocannabinol (THC), ya que es ese el componente que provoca las reacciones psicoactivas de esta planta. Se ha demostrado, en diferentes estudios científicos que sirve para tratar temas de epilepsia, ansiedad y también es positivo para los huesos y dolores musculares.

Por todo ello, las plantas tratadas para que no contengan THC y sí CBD son legales para su consumo. También todos los productos derivados de ese componente con sus propiedades terapéuticas y cosméticas, por destacar alguna.

Ventajas de contar con We Henko como distribuidor de CBD

El equipo de We Henko tiene un contacto directo y personalizado con cada cliente. De ese modo, comprende las necesidades que tiene y puede ofrecer una gama de productos adecuada a su tipo de negocio o clientes más potenciales. Los establecimientos que acuden a esta empresa pueden ser de origen diverso como la farmacia y la parafarmacia, los growshop, herbolarios, centros veterinarios e incluso peluquería. Cada uno de estos minoristas encontrarán el producto adecuado y el trato más personalizado.

Gracias a su gran volumen de negocio puede ofrecer unos precios inmejorables en el mercado, pero sin renunciar a la más alta calidad de cada producto. El hecho de contar con los mejores laboratorios para analizar que el CBD es de la más excelsa calidad ayuda a ello. También hacen los envíos en perfectas condiciones, una logística que mejora el trato con el minorista.

Tipos de productos derivados del CBD

Dentro del universo del cannabis legal, hay multitud de productos que se derivan del CBD para ser consumidos en diferentes formatos según el uso y finalidad que persigan. A continuación, se van a exponer los más habituales.

Aceites: son utilizados, sobre todo, para unciones en zonas del cuerpo cargadas o con dolor muscular y de articulaciones. Relaja y ofrece una mejoría a ese tipo de dolencias. También son ideales para hidratar la piel.

Flores: los capullos de cannabis altos en CBD han inhibido el THC y, por ende, son aptos para su consumo fumado o en infusión. Ayudan a la relajación y calman el estrés.

Cosmética: por las múltiples propiedades del cannabis el alto en CBD es muy usado en cosmética como ingrediente de cremas que ayudan a una regeneración de la piel y a un estado óptimo de los niveles de Ph.

Vapers: se han puesto muy de moda en los últimos años, vapear con CBD es posible gracias a este mayorista.

En resumen, cualquier producto derivado del CBD lo dispone We Henko con garantías y los mayores controles de calidad a su red de clientes minoristas.