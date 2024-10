Bodegas Pandora culmina la Vendimia 2024 en la DO Rueda y la DO Toro

Bodegas Pandora ha concluido con éxito la vendimia 2024 en sus viñedos situados en dos de las más prestigiosas denominaciones de origen de España: Rueda y Toro. La bodega, conocida por su producción de vinos blancos en Rueda y vinos tintos nacidos en la región de Toro, afronta ahora la fase de elaboración de los vinos de esta nueva añada, que promete reflejar la calidad de un año excepcional.

Bodegas Pandora en tendencia, gracias a su vino de D.O. Toro En la DO Rueda, las uvas de variedades como el Verdejo y el Sauvignon Blanc se han recogido en el momento óptimo de maduración, buscando preservar los frescos aromas frutales y la acidez característica de estos vinos. La elaboración de los blancos ya ha comenzado, destacando el uso de técnicas de fermentación en frío para capturar toda la esencia de las uvas así como una crianza sobre sus propias lías durante periodos mínimos de 6 meses.

Por otro lado, en la DO Toro, la bodega ha cosechado sus uvas de Tinta de Toro, una variedad emblemática que da lugar a tintos potentes y con gran capacidad de envejecimiento. Los tintos de Toro comenzarán su proceso de crianza en barrica en las próximas semanas, un paso crucial para dotar a estos vinos de su estructura y complejidad características.

Con la vendimia ya concluida, Bodegas Pandora se prepara para dar forma a una añada 2024 que, gracias a las condiciones climáticas y el cuidado en cada detalle, promete estar entre las mejores.

Sobre Bodegas Pandora Bodegas Pandora elabora vinos blancos y tintos de alta calidad en diferentes figuras de calidad como la DO Toro, DO Rueda y Vinos de la Tierra de Castilla y León, con un enfoque en la autenticidad y el respeto por el terruño. Su compromiso con la excelencia ha consolidado su reputación dentro del panorama vinícola español.