Riesgos laborales; los sectores más peligrosos y las cifras que siguen alarmando

En 2023, España tuvieron lugar un total de 647.495 accidentes de trabajo. La mayoría de estos siniestros, más de medio millón fueron en jornada de trabajo. Las cifras están extraídas del informe anual que redacta el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Esto sigue siendo preocupante y es un reto y también meta para todos los que se dedican a prevenir accidentes haciendo disminuir riesgos. El foco debe seguir siendo la salud y la seguridad de las personas trabajadoras.

Riesgos laborales más comunes Los tipos de accidentes más frecuentes y que, por tanto, identifican los principales riesgos son los que incluyen sobreesfuerzos físicos, un 31,2% los casos. También las contusiones y golpes contra objetos fijos, las caídas al nivel también son riesgos comunes. También las tareas físicas que se desarrollan repetidamente, o los trabajos en altura siguen siendo una amenaza para trabajadores y trabajadoras. Construcción, Industria y agricultura son los sectores con mayor nivel de riesgo

Estadísticas de los accidentes más comunes en España Los accidentes leves son los más numerosos en las cifras de siniestralidad laboral en España, con una incidencia media de 2.812,4 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Lo que no descarta la gravedad ni la mortalidad en otras muchas, demasiadas, ocasiones. En este orden de cosas, el análisis revela que los accidentes in itinere son el 13.7% total. Los hombres, con una incidencia de 3,732.2, tienen más del doble de riesgo de sufrir un accidente grave en comparación con las mujeres.

Estadísticas de accidentes por sectores Parece lógico pensar que identificando los sectores en los que tienen lugar un mayor número de accidentes identificamos los sectores con mayor riesgo y así es salvo en circunstancias particulares. Por ejemplo: el sector servicios, puede tener un alto número de accidentes, pero su tasa de incidencia puede ser más baja debido al menor riesgo de sus actividades. La construcción es el sector con mayor índice de incidencia de accidentes, esto se sustenta en el dato de los 6,298.6 por cada 100,000. Es más del doble de la media nacional. Otros sectores como la industria (4,633.8) y el agrario (4,199.8) también presentan niveles alarmantes. Por otro lado, el sector servicios, como mencionamos, se sitúa por debajo de la media nacional.

Estadísticas de accidentes por comunidad autónoma Si se habla de comunidades, en las que pueden diferir la gestión de la prevención y el tratamiento de las cifras, pero atendiendo a estadísticas comunes, se puede diferenciar. Por ejemplo Cataluña, Andalucía y Madrid son las regiones con mayor número de accidentes. Se habla de términos absolutos y relativos al número de trabajadores/as. Las diferencias no solo reflejan diferencias en la gestión de la prevención o tratamiento de datos de siniestralidad, también la mayor incidencias de sectores por zonas geográficas (hay comunidades con más agricultura, otras con más industria u otras, con más logística, por ejemplo)

Sea como sea los datos reflejan la necesidad de mejorar las medidas preventivas en todos los sectores. Puesto que las personas trabajadoras no son meros números, meras estadísticas. Aunque luego se ponga especial atención en sectores de mayor riesgo o más vulnerables como la construcción e industria, donde los accidentes grave, incluso mortales, suceden más a menudo.

¿Cómo prevenir accidentes, cómo disminuir los riesgos laborales? Evitar riesgos laborales es fundamental. Para ello se deben realizar evaluaciones exhaustivas de los peligros. Los datos del INSST a los que nos referimos desde el principio pueden ser el mejor indicador para detectar problemas, riesgos antes de que estos pasen a ser accidentes. También es importante la formación a todos los niveles jerárquicos de las empresas, que a todos los niveles se puedan reconocer y actuar con conocimiento, ante situaciones de riesgo.

Otra estrategia esencial es el uso de equipos de protección adecuados. Siendo crucial mejorar las condiciones ergonómicas. Esto se concluye del indicador de que los trastornos músculo esqueléticos son unos de los causantes del mayor número de bajas laborales del país

La importancia de una gestión eficaz El enfoque preventivo es básico: no está preparada mejor una empresa con una mayor capacidad de atención y resolución de siniestros; lo está una que posea una mayor capacidad de hacer frente a los riesgos con una mejor política preventiva, una mayor cultura preventiva. Una buena gestión preventiva reduce los accidentes, pero también mejora la productividad, el ambiente laboral y el bienestar de los empleados. Implementar un sistema integral de Gestión PRL, como el que ofrece e-coordina, ayudará a gestionar todos estos riesgos de manera eficiente y conforme a la normativa vigente.