Desmintiendo mitos del cabello

Existen muchos mitos en torno al cabello que fácilmente se pueden desmentir conociendo su ciclo fisiológico y en qué se basa cada tipo de caída del cabello. Laboratoires Bailleul, marca francesa experta en tratar la caída del cabello desde hace 75 años, promueve consejos saludables y soluciones a la caída del cabello, la caspa, el cuero cabelludo sensible y el cabello graso.

Un mito muy extendido es que es mejor no lavar el cabello para mantenerlo sano o para que no se caiga. Esto es FALSO, aunque se debe matizar: es muy importante lavar el cuero cabelludo frecuentemente (al menos 2-3 veces por semana), esto es la piel que recubre la cabeza; mientras que la fibra capilar, el cabello en sí, no es necesario frotarlo ni enjabonarlo, ya que es suficiente con el agua y espuma que caen al enjabonar el cuero cabelludo para que se mantenga sano. Si no se lava frecuentemente el cuero cabelludo suelen aparecer patologías descamativas y picores. Al contrario, si el pelo (fibra) se lava demasiado se eliminarán los aceites naturales que lo protegen y lucirá opaco y sin brillo.

Otro mito es que teñir el cabello o realizar alisados provoca caída del cabello. Esto también es FALSO, ya que todo lo que se haga sobre la fibra capilar (cabello visible) no va a repercutir en absoluto en el folículo piloso, que se encuentra 2 mm por debajo de la piel que recubre la cabeza, desde donde crece el cabello y donde se debe incidir si se percibe una caída llamativa.

Otro mito es que si se percibe mucha caída del cabello es por alopecia y la persona se quedará calva. Esto es también FALSO. Y es que cuando se percibe una gran caída normalmente es por un efluvio telógeno, que es una caída del cabello fisiológica bastante natural, que viene dada por algún evento traumático que ha estresado al organismo, como puede ser una enfermedad, una cirugía, el parto, un período de estrés o el cambio de estación. Para diagnosticar el tipo de caída Laboratoires Bailleul proporciona un interesante test que permite diferenciar entre el efluvio telógeno y la alopecia androgénica, lo que es imprescindible para buscar la solución a cada tipo de caída del cabello, solución que también aportará Laboratoires Bailleul tras el diagnóstico.