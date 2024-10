Adecco busca 200 agentes telefónicos para trabajar en una empresa líder del sector de Contact Center en Sevilla

Adecco, la división de Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, está buscando 200 agentes telefónicos para trabajar en una importante empresa del sector Contact Center ubicada en la zona del Centro Comercial Los Arcos (Sevilla) Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la actualidad hay 57.101 personas desempleadas en Sevilla. Sin embargo, la situación de 200 de ellas puede cambiar gracias a una nueva oferta publicada en la capital andaluza.

Para acceder a estas ofertas no es necesario tener experiencia previa, ya que los seleccionados/as recibirán una formación de seis días de duración en la que aprenderán todo lo imprescindible. No obstante, se requiere buenas dotes comunicativas, tener orientación al cliente y gran motivación a trabajar por objetivos, así como pasión por las ventas.

Se ofrece un contrato temporal de 3 meses, con horario de lunes a viernes de 15:00 a 21:00, con posibilidad real de paso a plantilla, formación inicial de seis días, presencial, de 15:00h a 21:00h a cargo de la empresa y salario fijo más paquete de incentivos muy atractivo, todo ello en un ambiente dinámico y moderno que invita a la productividad y bienestar.

Las personas interesadas pueden registrarse en las ofertas a través de la página web de Adecco, www.adecco.es/, o en el siguiente link: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/agente-telefonico-de-l-v-zona-los-arcos?ID=fb956278-2902-4d49-a3d7-3defd303b79f

Sobre El Grupo Adecco

The Adecco Group es el mayor grupo de talento comprometido con las personas y la innovación. Lleva más de 40 años transformando la sociedad, acompañando a las personas en cada etapa de su vida laboral y ayudando a las empresas a encontrar ese talento que necesitan.

Los logros hablan de su compromiso: En este tiempo han contratado a más de 6 millones de personas en España, y en el último año han empleado a 125.000, 35.000 de ellas menores de 25 años y 20.000 mayores de 45 años. Invertimos 8 millones de euros anuales en formación, y capacitamos a 69.000 personas. La innovación, la empleabilidad y el propósito les impulsan para construir un futuro laboral sostenible para todas las personas. Para más información, visitar la página web www.adecco.es