DS 3, un compendio de estilo, refinamiento y tecnología

El DS 3 es el modelo más compacto de DS Automobiles, con un diseño único y una oferta de motores electrificados que incluyen la movilidad cero emisiones 100% eléctrica y las ventajas de la tecnología HYBRID. Si el diseño, el cuidado por los detalles y el uso de técnicas procedentes del savoir-faire del lujo francés son señas de identidad de este modelo dentro de los SUV premium del segmento B, la sostenibilidad debe considerarse también su elemento distintivo.



En lo que se refiere a respeto al medio ambiente y altas prestaciones, el gran referente es el DS 3 E-TENSE, un automóvil 100% eléctrico que se desmarca por su alto nivel de confort. Es cómodo tanto en ciudad, por sus dimensiones, como para viajes largos, con su gran comodidad y facilidad de conducción. Su grupo propulsor cuenta con un motor eléctrico de 115 kW (156 CV) con un par de 260 Nm, conectado a una batería de iones de litio de 54 kWh y a un sistema de recuperación de energía en deceleración y frenada. Esta tecnología, desarrollada desde la experiencia de DS Performance en los de la FIA Formula E, es capaz de recuperar hasta un 25% de la energía gastada por el vehículo y transformarla en kilómetros de autonomía extra. Este SUV optimiza las ventajas de su tecnología eléctrica para prestaciones destacadas, como una autonomía de 399 km WLTP.

Porque la electrificación no está reñida con las prestaciones ni el placer, el DS 3 E-TENSE permite elegir entre tres modos de conducción: ECO para llevar la autonomía al máximo, Normal, para disfrutar del mayor confort en el día a día y Sport, que da prioridad a las sensaciones dinámicas gracias a un par motor extra.



A esta versión “cero emisiones” se ha sumado recientemente en la gama la tecnología Hybrid, que conjuga las prestaciones un motor térmico y una reducción del consumo de combustible de hasta casi el 20% (homologación WLTP) en comparación con una mecánica de gasolina de 130 CV con cambio automático. En esta motorización, la gestión de la batería está totalmente automatizada. Se carga en función de las frenadas y las desaceleraciones, sin necesidad de estar enchufada.

Además de tomar totalmente el control en situaciones como el arranque o las maniobras, el motor eléctrico también cuenta con autonomía para funcionar solo, con el silencio, el confort inigualable y la conducción suave que caracterizan a la movilidad eléctrica. En una conducción urbana de varios kilómetros, la tecnología HYBRID permite conducir de forma eléctrica durante más del 50% del tiempo con un beneficio de hasta el 38% en el consumo de combustible.



En carretera, la combinación de gasolina y energía eléctrica aporta eficiencia y flexibilidad. El motor eléctrico proporciona un par adicional a bajas revoluciones y, en caso de aceleración brusca, un aumento de potencia que permite disfrutar de un mayor rendimiento con un consumo de combustible reducido.

En comparación con el DS 3 con motor gasolina 130 CV Automático, en el ciclo de homologación combinado WLTP, estos avances se traducen en una ganancia de casi el 20% en términos de eficiencia (1,2 litros menos de combustible necesarios para recorrer 100 kilómetros) y una reducción de 27 gramos por kilómetro de CO2 (o 19%) a 112 gramos por kilómetro de CO2. En ciudad, la reducción del consumo es de hasta el 38%.

Equipado con tecnologías espectaculares, el DS 3 introduce a sus ocupantes en una nueva era, con elementos como los proyectores DS Matrix LED Vision, los tiradores de las puertas escamoteables que se despliegan automáticamente y un puesto de conducción totalmente digital. Una modernidad que va de la mano con un gran confort, una gran cantidad de equipamiento de seguridad y un amplio abanico de funciones de ayuda a la conducción que incorpora la conducción autónoma de nivel 2, todo ello con un confort y una acústica sin precedentes.



Al volante, el DS Drive Assist supone un paso hacia la conducción autónoma. Gracias al radar y a la cámara de a bordo, se adapta a las condiciones del tráfico: sigue automáticamente la trayectoria elegida por el conductor en el interior de su carril y adapta la velocidad automáticamente para respetar la distancia de seguridad hasta la parada completa si es necesario. El conductor puede tomar el control en cualquier momento. Es muy útil en caso de atascos o en autopista.

Porque con la seguridad no se juega, el DS 3 ofrece, además, equipamientos de última generación, como la frenada de emergencia automática (Active Safety Brake), que detecta a peatones, ciclistas, etc, incluso de noche. En caso de emergencia, el vehículo puede frenar sin acción alguna por parte del conductor.

Para llegar al destino sin problemas, incluso en las ciudades más caóticas, cuenta con las últimas evoluciones del sistema DS Connect Nav que indica las mejores alternativas en tiempo real, teniendo en cuenta el estado del tráfico y las condiciones meteorológicas. Además, también puede encargarse de buscar aparcamiento y puntos de interés durante el trayecto.

A través de la interfaz DS IRIS SYSTEM, el DS 3 introduce la inteligencia artificial generativa ChatGPT en el mundo del automóvil. Como en una conversación o una interacción entre seres humanos, las posibilidades y las variaciones son casi infinitas. Gracias a esta tecnología, el cliente puede obtener ayuda instantánea en todo tipo de dudas, necesidades o tareas. Desde conocer los monumentos más destacados de la ciudad que va a visitar, hasta ver qué área de servicio tiene las mejores críticas, elaborar la lista de la compra o pensar en un texto de felicitación o un regalo. Sólo tiene que decir “OK IRIS” o pulsar un botón en el volante y preguntar.

