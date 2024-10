Pixeldreams colabora con el escultor Lorenzo Quinn para crear 15 personajes 3D en la Exposición

Venecia, Italia – octubre 2024 – Pixeldreams, líder en innovación tecnológica y diseño 3D, anuncia su participación en la exposición "Souls of Venice" del renombrado escultor Lorenzo Quinn, presentada en la Bienal de Venecia 2024. La muestra se exhibe en dos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: el Museo Ca' Rezzonico y el Palacio Ducal.

Lorenzo Quinn, conocido por sus monumentales esculturas que exploran temas como el amor, la fe y la condición humana, ha vuelto a cautivar al público con esta nueva colección que rinde homenaje a 15 figuras ilustres de la historia veneciana. Entre ellas, destacan personajes como Marco Polo, Antonio Vivaldi y Tiziano Vecellio, que cobran vida gracias a una innovadora integración de tecnologías 3D y realidad aumentada (RA) desarrolladas por Pixeldreams.

La innovación de Pixeldreams: Creación de personajes 3D y realidad aumentada Para "Souls of Venice", Pixeldreams creó 15 personajes 3D meticulosamente detallados, logrando capturar la esencia de cada figura histórica y sus características visuales, ropajes y atuendos propios de la época. Estas figuras digitales se integran con la exposición física a través de una experiencia de realidad aumentada que transforma la interacción de los visitantes con las esculturas.

Los asistentes pueden descargar una aplicación móvil, desarrollada específicamente para la exposición, que les permite escanear un marcador en cada escultura. Esto desbloquea la representación holográfica en 3D del personaje histórico a escala real, con la posibilidad de observar cada detalle en 360 grados. Además, se puede escuchar una narración guionizada por Quinn en inglés y castellano, ofreciendo una experiencia inmersiva y educativa que conecta a los visitantes con la historia de una manera única.

Recreación de escenarios y simulaciones históricas La colaboración entre Pixeldreams y Quinn va más allá de la representación individual de los personajes. Para reforzar el mensaje de conservación y fragilidad de la ciudad de Venecia, Pixeldreams desarrolló una simulación 3D que recrea la inundación del Palacio Ca' Rezzonico. Esta innovadora instalación permite a los visitantes ver al personaje de Marco Polo sobre una góndola virtual navegando a través de un palacio sumergido, utilizando las más avanzadas técnicas de animación 3D y efectos visuales (VFX). Esta representación destaca los desafíos contemporáneos que enfrenta Venecia, como el cambio climático y el turismo masivo, invitando a la reflexión sobre la preservación del patrimonio cultural.

Tecnología al servicio del arte y la cultura La creación de personajes 3D y la realidad aumentada han permitido una interacción más dinámica y profunda con las figuras históricas presentadas. Según Alex Mas, director técnico de Pixeldreams:

"La realidad aumentada y la creación de personajes 3D permiten a los visitantes conectarse emocionalmente con la historia de manera interactiva, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y memorable. Esto no solo enriquece la experiencia educativa, sino que democratiza el acceso a la información cultural, adaptándose a diferentes estilos de aprendizaje y capacidades".

La integración de tecnologías avanzadas como la RA y los efectos visuales coloca a "Souls of Venice" a la vanguardia de la innovación cultural, atrayendo a un público más joven y tech-savvy, mientras se potencia el interés en la historia y la cultura de Venecia. Los beneficios de estas tecnologías van desde la personalización de la experiencia del visitante, la mejora en la retención del conocimiento, hasta la accesibilidad universal para personas con distintas capacidades.

Un proyecto a favor de la conciencia global La exposición no solo destaca por su excelencia técnica y artística, sino también por su potente mensaje. Lorenzo Quinn utiliza esta plataforma para sensibilizar sobre la necesidad de preservar Venecia y otros patrimonios culturales que enfrentan desafíos similares. Las esculturas digitales, con sus expresiones meditativas, invitan a los espectadores a reflexionar sobre la fragilidad de la ciudad y la importancia de tomar acciones para su conservación.

El proyecto "Souls of Venice" ha recibido elogios tanto de críticos como del público, consolidando la colaboración entre Lorenzo Quinn y Pixeldreams como un referente en la fusión de arte, historia y tecnología. Esta sinergia demuestra cómo las innovaciones digitales pueden enriquecer el arte tradicional y amplificar su impacto, conectando a las audiencias contemporáneas con narrativas históricas que siguen siendo relevantes hoy en día.