GEALAN se prepara para VETECO 2024 con un enfoque en la personalización y el servicio al cliente

Ubicados en el Pabellón 10, Stand 10D03, GEALAN presentará su nueva campaña Designed for you, nuevos productos y anuncios en servicios. Los ejes que van a vertebrar su presencia serán la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la personalización GEALAN participará en VETECO 2024, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre en IFEMA, Madrid, con el objetivo de presentar sus últimas soluciones en ventanas y puertas de PVC bajo el lema 'Designed for You', una campaña que refleja el compromiso de la empresa por ofrecer soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades de sus clientes y que se anticipen al futuro.

Con un stand de 320 m² en el stand 10D03, GEALAN buscará serel punto de encuentro para arquitectos, clientes y profesionales del sector. "Nuestra visión es inspirar a las personas. El lema de la feria 'Designed for You' subraya que ofrecemos soluciones de productos y servicios personalizados para todos nuestros grupos objetivo, desde fabricantes de ventanas, arquitectos y proyectistas hasta distribuidores especializados. En VETECO 2024 mostraremos lo que GEALAN puede ofrecer en los ámbitos de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la personalización", señala José Miguel Cortés, director de GEALAN para la Península Ibérica.

Los cuatro cubos que conformaran el stand de GEALAN en VETECO estarán dedicados al rendimiento (designed for your performance), sostenibilidad (designed for our sustaniable future), visiones (designed for your visions) y éxito (designed for your success). Entre los productos destacados que se presentarán están sus sistemas top ventas: GEALAN-KONTUR® y GEALAN-LINEAR®, dos de los productos más populares de la empresa, de los cuales el primero ya está disponible con la innovadora tecnología GEALAN-acrylcolor®, y el segundo lo estará en 2025.

Además, GEALAN presentará una nueva corredera de 74 mm desarrollada específicamente para el mercado peninsular, junto con umbrales de aluminio personalizables, pensados para arquitectos y constructores que buscan soluciones flexibles y de alto rendimiento. También tendrán un papel protagónico las soluciones de domótica como TEXINO y unanueva solución de control solar inalámbrico, diseñada para optimizar la eficiencia energética y el confort en el hogar.

Pero en esta edición habrá más que productos. Tras una imparable carrera lanzando al mercado sistemas innovadores, ahora la multinacional pone el foco en ampliar y potenciar sus servicios, por lo que en esta feria anunciará la creación de nuevos departamentos para fortalecer su presencia en el mercado. Estos incluyen un Departamento de Prescripción de Obras para apoyar a arquitectos, un Departamento de Distribución y Gestión de Tiendas para optimizar relaciones comerciales, y un Departamento de Digitalización y Proyectos Digitales, que ofrecerá herramientas avanzadas para facilitar la planificación y ejecución de proyectos.

Con este enfoque en la innovación, la personalización y la atención al cliente, GEALAN avanza hacia el futuro con el compromiso firme de ofrecer soluciones eficientes y sostenibles, consolidándose como un referente en el sector de la construcción.

