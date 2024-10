Igrowker, el TrainingCamp que está transformando el futuro del talento IT

Valencia, 22 de octubre de 2024

A medida que las empresas luchan por cubrir puestos clave en el sector IT, muchas se enfrentan a un problema recurrente: encontrar juniors que no solo dominen la técnica, sino que también posean las habilidades blandas necesarias para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Frente a esta necesidad, surge Igrowker, una startup de Valencia que ha desarrollado una solución tecnológica para optimizar este proceso.

Respaldada por el CEEI Valencia y actualmente en Lanzadera, Igrowker introduce a través de su plataforma un TrainingCamp de 80 horas, asistido por IA y diseñado para evaluar tanto las capacidades técnicas como las competencias interpersonales de los candidatos. Este modelo inmersivo responde a las necesidades actuales del mercado, donde el auge por la IA ha puesto en primer plano la importancia de las habilidades blandas.

“Ahora las empresas necesitan más que juniors con conocimientos técnicos; requieren también profesionales que puedan adaptarse, colaborar y aportar soluciones innovadoras”, señala Damián Fanaro, CEO y cofundador de Igrowker. Este proceso asegura que las organizaciones reciban una preselección de candidatos con informes detallados sobre sus competencias observadas en tiempo real.

Igrowker ha conseguido destacarse entre las soluciones tradicionales al ofrecer una experiencia práctica y objetiva, que no se encuentra en los reclutamientos convencionales. Los participantes del TrainingCamp asumen roles como Project Manager, UX/UI, desarrolladores full stack, frontend, backend y más; colaborando en equipo y desarrollando proyectos de software complejos que reflejan las demandas actuales. Al finalizar el proceso, se genera un informe enriquecido con datos validados internamente, lo que facilita a sus clientes tomar decisiones de contratación más acertadas.

Con esta solución, Igrowker busca reducir los riesgos asociados a la contratación de talento junior, ayudando a las empresas a aumentar la productividad y a disminuir la rotación. A medida que el mercado de IT sigue evolucionando, esta startup valenciana se perfila como una solución clave para las compañías que buscan talento con una preparación sólida y alineada con las exigencias del futuro.

Para más información sobre Igrowker, visitar su sitio web: igrowker.com