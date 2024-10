Técnica de micropigmentación de ojos en tendencia

El eyeliner, también conocido como delineado de ojos, es una de las técnicas de maquillaje más populares y usadas entre las mujeres. Sin embargo, no todas dominan el arte del delineado, por ello muchas prefieren la micropigmentación ojos como una solución fácil, rápida y semipermanente para resaltar la mirada. La Clínica Estética El Pilar es un centro especializado en tratamientos estéticos, faciales y de micropigmentación, utilizando la mejor tecnología para poder alcanzar el máximo de belleza y que cada paciente pueda estar más guapa y atractiva, potenciando su seguridad y autoestima.

Técnica de micropigmentación de ojos La micropigmentación de ojos es un procedimiento no invasivo de maquillaje semipermanente que consiste en depositar pigmentos en el párpado para crear un delineado o sombreado de ojos. Es la solución ideal para aquellas amantes del maquillaje que están cansadas de retocar el delineado o, incluso, para quienes no son muy hábiles al momento de realizarlo. Este tratamiento de micropigmentación está recomendado en ciertas circunstancias, ya sea para no tener que retocar el delineado todos los días sin lograr simetría, para que la mirada luzca perfecta en todo momento (ya sea en la playa, en el gimnasio o incluso en las mañanas), para crear un efecto lifting en los ojos caídos o para un mayor volumen de vello en la zona, definiendo e intensificando la mirada, en los casos de personas con poca densidad de vello en las pestañas. La micropigmentación tiene la intención de dejar de lado el maquillaje, gracias a su factor semipermanente, el cual hace que el delineado permanezca en la piel por meses, con retoques necesarios cada cierto tiempo de la mano de un profesional.

Tipos de micropigmentación de ojos Al momento de realizar la micropigmentación, se pueden optar por dos tipos: la micropigmentación natural y la decorativa. La micropigmentación natural consiste en realizar un relleno entre las pestañas y crear un delineado delgado o, también, un sombreado sutil, ya sea en el párpado superior, en el inferior, o ambos. Este tipo de micropigmentación busca levantar la mirada, con un aspecto natural, sin tener un maquillaje muy marcado. La micropigmentación decorativa tiene la intención de crear un efecto simulando los looks en tendencia del delineado de ojos. En este tipo de micropigmentación, la creatividad es mucho más notoria, pudiendo jugar con tipos de agujas y colores diferentes. Además, gracias al uso de las agujas múltiples, se puede lograr un relleno más rápido y, a su vez, crear transparencia y sombras suaves en los ojos. Si bien la micropigmentación de ojos es un procedimiento estético no invasivo, sí requiere de la asistencia de un profesional experto en la técnica, con los conocimientos y las destrezas necesarias para realizar el delineado. De igual manera, es necesario que el profesional tenga total dominio de los instrumentos utilizados en el proceso y aplique todos los protocolos sanitarios requeridos.