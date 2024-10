“Fever”, la colección de novia de Elena Navarro Atelier, brilla sobre la pasarela de Atelier Couture

La diseñadora Elena Navarro ha presentado su colección de Novia 2025, “Fever”, durante la 12a edición del desfile Atelier Couture.

El majestuoso Palacio de Santoña de Madrid ha sido el escenario sobre el cual la aragonesa ha sido recibida con entusiasmo y máxima expectación por un público repleto de familiares, amigos, y un destacado elenco de personalidades del mundo de la moda, incluidos estilistas, influencers y medios de comunicación nacionales.

Un desfile en el que su pasión y dedicación por la moda han quedado presentes entre múltiples elogios, en un evento que promete marcar un hito en el diseño nupcial.

“Fever” es un homenaje a las mujeres revolucionarias de los años 70, quienes desafiaron las normas de la moda con su audacia y creatividad.

Así, se caracteriza por su enfoque en la feminidad contemporánea, con una amplia variedad de prendas que destacan tanto las piernas como el abdomen de las novias.

Entre sus propuestas se encuentran minifaldas, aberturas estratégicas, crop tops y delicadas transparencias, diseñadas para realzar la figura y la individualidad de cada novia.

En cuanto a los tejidos, la colección fusiona elementos clásicos y modernos. No es de extrañar que no falten tules bordados, muselinas de seda y bambulas bordadas, junto a innovaciones como mikado elástico, redes de cristal y lentejuelas, así como fantásticas texturas con flecos. Esta combinación no solo aporta sofisticación, sino que también refleja la versatilidad y el estilo único que cada novia busca en su día más especial.

Con “Fever”, Elena Navarro reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia nupcial única, donde cada novia puede sentirse única y deslumbrante en su gran día.

Elena Navarro Atelier es una firma española de vestidos de novia e invitada para mujeres contemporáneas. Cuenta con un atelier propio en Zaragoza, donde surgen las ideas y conceptos que se desarrollan creando cuidadosamente prendas que hagan sentirse únicas a las novias en su día más especial.

Así, desarrolla colecciones de temporada donde fusionan las últimas tendencias en moda, con una confección delicada y artesanal en la que se cuida cada detalle, generando prendas de gran calidad. Los diseños se confeccionan a medida para cada clienta, lo que permite la personalización absoluta del vestido.

El método de trabajo siempre va unido a proveedores de ámbito local o nacional con el fin de dar valor a la marca España, además de su compromiso con el medioambiente, apostando por una moda sostenible de KM0.