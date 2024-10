Inventor médico celebra los 20 años de la enteroscopia de doble balón en Europa con el lanzamiento de un nuevo endoscopio

Se presenta la nueva era de la EDB. Fujifilm Healthcare anuncia el lanzamiento de un nuevo endoscopio Fujifilm Healthcare se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo endoscopio EN-840T DBE en Europa el 12 de octubre de 2024, desarrollado en colaboración con el profesor Hironori Yamamoto, célebre inventor de dispositivos médicos.

COLABORACIÓN CON EL INVENTOR DE LA DBE

El inventor, el profesor Hironori Yamamoto, es presidente y catedrático de la División de Gastroenterología del Departamento de Medicina de la Universidad Médica de Jichi, en Tochigi, Japón.

La colaboración de Fujifilm con el profesor Yamamoto, inventor de la endoscopia de doble balón (EDB), ha supuesto una oportunidad única para desarrollar una gama de endoscopios que ayuden a los profesionales sanitarios a afrontar los retos que plantea el procedimiento endoscópico mediante el uso de nuevas tecnologías.

ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA LA EXPLORACIÓN SEGURA DEL INTESTINO

"La endoscopia de doble balón es segura y eficaz para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del intestino delgado". 1

La EDB se utiliza en 80 países y constituye el estándar de referencia para la exploración segura del intestino. Por ello, Fujifilm Healthcare Europe marca el camino con sus productos especializados en EDB, que ofrecen precisión en la obtención de imágenes y una mayor facilidad de uso para los profesionales de la endoscopia.

CLARIDAD DE IMAGEN PARA ENDOSCOPIA

"La EDB es menos invasiva y más cómoda para el paciente que la endoscopia intraoperatoria del intestino delgado". 2

Los endoscopios EDB son más cómodos (2) de usar que las alternativas quirúrgicas y más económicos (2) para los profesionales sanitarios. Con un enfoque continuo en la seguridad del paciente, la precisión de las imágenes y la reducción del tiempo de los procedimientos dentro de su gama de productos de endoscopia, el endoscopio Fujifilm DBE EN-840T ofrece claridad y comodidad a los profesionales sanitarios gracias a su nuevo sensor CMOS de alta resolución.

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SIMPLICIDAD

"Una endoscopia forma parte del recorrido diagnóstico o terapéutico de un paciente… La calidad y la seguridad de la endoscopia dependen del entorno en el que trabajen los endoscopistas (incluidas las instalaciones y el equipo)". 3

Fujifilm se compromete a dar apoyo continuo a los profesionales sanitarios especializados en endoscopia para que ofrezcan una atención segura a sus pacientes con los mejores equipos de Fujifilm. Con un sencillo proceso de configuración, el endoscopio EN-840T es fácil de usar, lo que permite un funcionamiento y una maniobrabilidad sin esfuerzo durante los procedimientos.

Ya disponible

El nuevo endoscopio de doble balón EN-840T se encuentra disponible en Europa desde el 12 de octubre de 2024.

Más información

Lea el folleto para obtener más información: Descargar folleto

Consultar la guía de configuración del EN-840T de Fujifilm: https://youtu.be/2redrjTDpPA

"Fujifilm, orgullosa de estar a su lado"

Fujifilm, que acaba de celebrar 90 años como empresa innovadora a nivel mundial en el campo de la atención sanitaria y el diagnóstico por imagen, ha diseñado sus revolucionarias soluciones de tecnología médica para transformar los servicios sanitarios que reciben los pacientes y lograr un continuo impacto positivo en la sociedad. Con nuestros conocimientos, pasión e inspiración, ofrecemos herramientas a los profesionales sanitarios para que marquen al máximo la diferencia en su trabajo diario, mejorando la calidad de vida de los pacientes. "Juntos, enriquecemos vidas y regalamos más sonrisas al mundo".

1 Yamamoto et al., Dig. Endosc. 2015;27: 331–337. Doi: 10.1111/den.12378; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25180488/

2 Rahmi G et al., 2017; Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation. Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation - PMC (nih.gov)

3 Valori, Cortas, Rutter et al. 2019; Performance measures for endoscopy services: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative. https://doi.org/10.1177/2050640618810242

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09ce25aa-0187-4c19-8e66-f0e05aa73ddc