Un localizador GPS para personas; qué es y para qué se utiliza

¿Qué es un localizador GPS? Es un dispositivo que mediante un sistema de trilateración que realizan 25 satélites distribuidos por todo el mundo permite localizar un objeto, un vehículo, una mascota o una persona en cualquier parte del mundo.

El proceso técnico es el siguiente: la transmisión de la señal es recogida por un receptor y, una vez se emite la señal, el satélite calcula el tiempo que tarda en volver a él para conseguir la localización precisa del dispositivo.

La historia del GPS (Global Positioning System) empezó con el Sputnik, el primer satélite artificial. Tras su lanzamiento por la Unión Soviética en 1957, los investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fueron capaces de rastrear su órbita por su señal de radio. A finales de los años 90 comenzaron a utilizarse estos sistemas para uso civil.

Desde entonces, los localizadores GPS se usan frecuentemente para proteger y rastrear vehículos o mascotas, pero también tienen una funcionalidad muy útil para proteger a las personas: niños, personas mayores con demencia o alzheimer o excursionistas, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de su uso:

Protección de los menores El localizador GPS es pequeño, discreto y fácil de usar; tiene la función de recibir notificaciones y es resistente al agua. Gracias a su pequeño tamaño, se puede colocar en las ropas de los niños o en su mochila sin que les cause molestias. Este sistema permite a los padres o tutores saber dónde están en cada momento sin que ello les impida disfrutar de sus planes.

Muchas veces los niños salen de excursión andando o en bicicleta y pueden extraviarse en el camino de vuelta a casa. En estos casos, cuando hay un retraso no justificado, el localizador proporciona su emplazamiento exacto con un par de metros de precisión.

Emergencias sanitarias Otra gran aplicación de los localizadores GPS es para personas de alto riesgo que tienen afecciones médicas, como un tipo de sangre poco común o afecciones cardiovasculares. En estos casos, un dispositivo de este tipo puede permitirles a ellos o a sus seres queridos garantizar su seguridad y asegurarse de que la ayuda adecuada les llega a tiempo usando su amplia gama de sistemas de alerta.

Personas con demencia o con alzheimer En España hay más de un millón de personas que padecen alzheimer o demencia senil. Y para el seguimiento y cuidado de este tipo de pacientes con patologías neurodegenerativas los localizadores GPS puedes ser muy útiles. Es sabido que no es recomendable recluir a este tipo de enfermos en sus habitaciones todo el día solo para garantizar su seguridad, pero, en muchos casos, tampoco se les puede dejar salir solos. Pueden desorientarse y acabar perdidos.

¿Qué soluciones hay? Los localizadores GPS para personas mayores que necesitan cuidados especiales por padecer demencia o Alzheimer, son una útil herramienta para tener controlada su ubicación en todo momento y que no tengan que estar confinados en una habitación.

Son dispositivos pequeños y portátiles que permiten rastrear la ubicación de una persona en tiempo real y se pueden colocar en objetos personales, como una americana, un bolso o una mochila. De esta forma, si se desorientan y no saben cómo regresar a su morada, sus familiares o cuidadores pueden localizarles de forma inmediata.

Localizadores GPS para no perderse en la montaña El aumento de las actividades al aire libre crea situaciones en las que los excursionistas pueden perderse o tener dificultades en la montaña y necesitar ser rescatados. Esto puede ocurrirles tanto a los esquiadores más experimentados como a los montañeros o excursionistas, ya que una aparente jornada de deporte y diversión puede convertirse súbitamente en una incidencia muy peligrosa.

Los localizadores GPS pueden ser cruciales en estos casos. Estos dispositivos permiten controlar la propia posición de quien los porta y prestarles ayuda de forma inmediata. También disponen de un sistema de alertas y avisos para avisar de que el portador se encuentra en peligro.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.