Nace Smart Grids Academy, plataforma internacional pionera en la formación de profesionales en redes eléctricas inteligentes

Esta innovadora iniciativa forma parte de la estrategia 'Bizkaia with the talent' y está impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia, Iberdrola y el Clúster GAIA para dar respuesta a la urgente necesidad de perfiles especializados con los que abordar la transición digital y energética a través de la electrificación La Torre Iberdrola de Bilbao ha acogido esta mañana la presentación oficial del proyecto Smart Grids Academy (SGA), la primera academia con vocación internacional para formar a profesionales en nuevas competencias digitales, que tiene por finalidad desarrollar el talento específico que exige la transición energética y el futuro de las redes eléctricas inteligentes. El ambicioso e innovador proyecto se enmarca en la estrategia de talento 'Bizkaia with the talent' y está liderado por la Diputación Foral de Bizkaia yel Clúster GAIA en colaboración con Iberdrola.

Smart Grids Academy da respuesta a la necesidad urgente e importante de contar con perfiles profesionales de especialización, que permitan abordar la transformación digital y energética, ya que, tal y como se ha puesto hoy de relieve, "sin redes inteligentes no hay transición energética, y sin personas formadas, no habrá redes inteligentes". Las redes inteligentes utilizan tecnología digital para distribuir la energía eléctrica y son una pieza clave para abordar la transición digital hacia la descarbonización de la economía a través de la electrificación.

Los objetivos estratégicos de SGA son:

contribuir al desarrollo y captación del talento digital formando a profesionales para que puedan contribuir al desarrollo y la gestión efectiva de las redes eléctricas inteligentes en un entorno energético en constante evolución;

reforzar la competitividad del ecosistema de empresas, universidades y centros de investigación de Euskadi, gracias al conocimiento avanzado en redes eléctricas inteligentes (Smart Grids);

así como afianzar a Bizkaia y Euskadi, como un referente mundial en Smart Grids, de la mano de las instituciones colaboradoras y el liderazgo de Iberdrola como empresa tractora. Durante la presentación se ha incidido en que Smart Grid Academy es un proyecto vivo y una comunidad abierta a aquellas entidades, empresas e instituciones que deseen formarse o intervenir en dinámicas de aportación y creación de experiencias. El objetivo es que se convierta en un espacio de trabajo de referencia internacional en redes eléctricas inteligentes.

Asimismo, esta iniciativa estratégica se ha destacado como una buena práctica de colaboración público-privada.

La necesidad de perfiles especializados es una prioridad para Global Smart Grids Innovation Hub, iniciativa puesta en marcha en 2021 por la Diputación Foral de Bizkaia e Iberdrola, para anticiparse a la revolución del sector y hacer de Bizkaia una referencia en innovación en redes eléctricas inteligentes y un territorio generador de talento local con capacidad de atracción internacional. El centro actúa como plataforma tractora de innovación, combinando la capacidad tecnológica de Iberdrola con la de las más de 100 entidades y empresas colaboradoras.

La presentación oficial de Smart Grids Academy, a la que han asistido más de un centenar de profesionales, ha contado con la intervención de la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko; Asís Canales, delegado de Iberdrola en el País Vasco y director Global de Personas y Servicios del grupo Iberdrola; la presidenta del Clúster GAIA, Elena Zarraga; Noemí Alonso, responsable Global Smart Grids Innovation Hub de Iberdrola; Begoña Peña-Lang, directora del proyecto Smart Grids Academy; y Tomás Iriondo, director general de GAIA.

Fases y contenidos de SGA

Actualmente, se está finalizando el diseño de los planes de estudio y programas de capacitación en redes eléctricas inteligentes, y será en el primer trimestre de 2025 cuando SGA inicie la fase de pilotaje de su actividad formativa, dirigida a empresas del sector, tanto fabricantes como proveedores de servicios; así como a profesionales que deseen sumar competencias en redes eléctricas inteligentes.

Los itinerarios formativos diseñados combinarán metodología presencial, online, y práctica, en laboratorios de empresas y centros tecnológicos vascos, en los que el alumnado podrá realizar prácticas y ejercicios. Se incorporan, además, la "gamificación" y las "prácticas virtualizadas" como elemento diferenciador, adaptado a los contenidos necesarios para los perfiles. También agrega un innovador modelo algorítmico para orientar y apoyar a las profesionales en sus planes de carrera, desarrollo profesional, y ruta formativa.

Se trata de itinerarios formativos acordes al perfil de competencias y conocimientos que tengan los/as candidato/as, y pueden variar en cuanto a su duración y profundidad, ya que están diseñados para atender a diferentes niveles de experiencia y roles. En cuanto a los contenidos, incluyen aspectos académicos relacionados con la arquitectura de las Smart Grids, la medición y monitorización avanzada, las comunicaciones en redes eléctricas, la ciberseguridad de la red eléctrica, la gestión de datos y análisis, o las normativas y estándares, entre otros.

Página web: https://smartgrids.academy/ Sobre las Redes Eléctricas Inteligentes

Las Smart Grids son las redes eléctricas que integran de forma inteligente y dinámica las acciones de los usuarios/as conectados a ellas con el fin de suministrar electricidad de una manera eficiente, sostenible y segura. Para ello, incorporan en su diseño tecnología digital para facilitar el intercambio bidireccional de energía e información.

