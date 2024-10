Susi Rosa Egea, autora de Círculo Rojo Editorial, finalista en los LXXIII Premios Planeta de Novela 2024.

La escritora alicantina publicó, en Círculo Rojo Editorial en diciembre de 2023, Eso que tú me das, una novela romántica, de tono erótico, que muestra la diferente y extraordinaria personalidad de mujeres del siglo XXI. Unos meses más tarde, Eso que tú me das – POEMAS vio la luz, con las poesías de Jon Mur, un hombre de otro planeta, y protagonista de la primera novela.

El pasado miércoles, 9 de octubre, se tuvo conocimiento de que Susi Rosa Egea había quedado finalista en el reconocido certamen literario, con una obra titulada Metamorfosis femenina, bajo el seudónimo de Jon Mur, datos que no se podían confirmar hasta el fallo del concurso.

Así pues, La vida secreta de Junio Sanz, nombre real de la novela finalista, fue seleccionada de entre 1.070 participantes. La emocionante gala, presidida por sus majestades los Reyes de España, fue celebrada un año más, en el Museu Nacional d’Art Contemporani de Catalunya. Metamorfosis femenina de Jon Mur (seudónimo) superó la primera deliberación del jurado quedando en el 5º puesto. Algo que no es de extrañar, según las reseñas y opiniones sobre la obra.

«Ha sido increíble compartir la experiencia con grandes escritores como Sonsoles Ónega, Máxim Huertas, Carmen Posadas, Pilar Eyre o Manuel Vilas, y personas tan relevantes del ámbito cultural y de la comunicación, como Luis del Olmo, Mamen Mendizábal, José Yélamo, Rodrigo Blázquez o Roberto Leal», afirma la escritora Susi Rosa. «Mi más sincera enhorabuena a la ganadora del Premio Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, una excelente escritora que me ofreció algunos consejos».

La vida secreta de Junio Sanz o Metamorfosis femenina tiene como protagonista a María Pérez López, una mujer casada y madre de tres hijos que, a sus cuarenta años, no se siente dueña de su vida. Para llenar este incipiente vacío existencial, causado por el hartazgo del rol otorgado a las mujeres en la familia y en la sociedad, decide tomar las riendas de su historia rompiendo con los tópicos y las convenciones establecidas.