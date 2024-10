Expectativas de ciberseguridad y privacidad en 2025

El ámbito de la ciberseguridad ha experimentado una rápida transformación en los últimos años, impulsada tanto por la evolución tecnológica como por la creciente preocupación en torno a la privacidad. Un reciente informe de Forrester predice que, para 2025, las empresas y gobiernos se enfrentarán a importantes desafíos en términos de regulación, riesgos tecnológicos y protección de datos. Estas tendencias apuntan a un endurecimiento de las normativas globales y a una mayor presión sobre las organizaciones para garantizar la seguridad de la información​.

Las expectativas de la regulación global Uno de los aspectos más destacados del análisis de Forrester es el impacto de las regulaciones emergentes en el ámbito de la ciberseguridad. A medida que aumentan los ciberataques y se revelan más brechas de seguridad, los gobiernos están tomando medidas más estrictas para proteger la privacidad de los ciudadanos. Se espera que para 2025 las normativas sean aún más rigurosas, obligando a las empresas a cumplir con estándares más altos de protección de datos.

La General Data Protection Regulation (GDPR) de Europa fue uno de los primeros marcos normativos que impuso sanciones severas por incumplimientos de seguridad, y este enfoque será replicado por otros países en los próximos años. Según Forrester, una tendencia creciente será la de regulaciones más específicas, enfocadas en sectores clave como el financiero y la salud, donde la protección de datos personales es crítica​.

Además, el uso de tecnologías emergentes, como el software de código abierto, también estará bajo un mayor escrutinio. Los gobiernos podrían imponer restricciones más estrictas en el uso de ciertas plataformas tecnológicas, especialmente aquellas que presentan riesgos para la seguridad nacional. Esto afectará a las empresas que dependen de soluciones de terceros y las obligará a revaluar sus estrategias tecnológicas para cumplir con las nuevas normativas.

Aumento de las demandas colectivas por brechas de datos Otro fenómeno que está emergiendo es el aumento de las demandas colectivas tras los incidentes de ciberseguridad. En los últimos años, las empresas han sido objeto de sanciones legales y multas por no proteger adecuadamente los datos de los usuarios. Según Forrester, este tipo de litigios se intensificará en los próximos años, lo que ejercerá una mayor presión sobre las organizaciones para asegurar que sus sistemas sean seguros y resistentes a las amenazas.

Las demandas colectivas no solo afectarán a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que no estén preparadas para manejar las complejidades legales asociadas a la protección de datos. Esto obligará a las organizaciones de todos los tamaños a invertir en soluciones más robustas y a mejorar su capacidad para detectar y responder rápidamente a posibles brechas.

La IA generativa: ¿una solución o una decepción? Uno de los temas que ha generado mayor debate en la industria de la ciberseguridad es el papel de la inteligencia artificial generativa. Si bien esta tecnología ha sido anunciada como una herramienta revolucionaria para la seguridad, Forrester advierte que podría no cumplir con las expectativas. Aunque la IA generativa tiene el potencial de mejorar la detección de amenazas y la automatización de respuestas, también presenta riesgos considerables, ya que los ciberdelincuentes pueden utilizarla para crear ataques más avanzados.

En lugar de ser una solución definitiva, Forrester predice que la IA generativa se convertirá en una fuente de frustración para muchas organizaciones que esperaban resultados más inmediatos. Las expectativas infladas en torno a esta tecnología podrían llevar a una desilusión generalizada si no se logran los avances esperados en la protección contra ciberataques​.

La resiliencia digital como prioridad En respuesta a estos desafíos, la resiliencia digital se está convirtiendo en una prioridad clave para las empresas. La resiliencia digital implica la capacidad de una organización para continuar operando de manera efectiva ante ataques o fallos técnicos. Según Forrester, para 2025, las empresas que inviertan en mejorar su resiliencia estarán mejor posicionadas para enfrentar los riesgos asociados a la ciberseguridad.

Parte de esta estrategia de resiliencia incluye la implementación de planes de recuperación ante desastres, así como la realización de simulacros y formaciones periódicas para garantizar que los empleados estén preparados ante un ataque cibernético. Estas medidas no solo protegen la información sensible, sino que también fomentan una cultura de seguridad dentro de la organización, lo que es fundamental para hacer frente a las amenazas en constante evolución.

La formación continua en ciberseguridad de los equipos Con el avance y la creciente complejidad de las tecnologías, las organizaciones deben asegurarse de que su personal esté capacitado para identificar y mitigar riesgos. La formación continua en ciberseguridad se convierte en una inversión esencial, ya que los empleados son la primera línea de defensa contra los ciberataques.

Las empresas que logren integrar la ciberseguridad en su cultura organizacional estarán en una mejor posición para cumplir con las normativas y proteger la información de sus clientes. La creación de un entorno donde la seguridad sea una responsabilidad compartida ayudará a mitigar riesgos y fortalecerá la confianza entre las partes interesadas.

Ya se acerca 2025, y el panorama de la ciberseguridad se enfrenta a desafíos sin precedentes. Las regulaciones emergentes, el incremento de demandas colectivas y el papel incierto de la IA generativa son solo algunos de los factores clave que moldearán este campo. Las organizaciones que se anticipen a estos cambios y adopten un enfoque proactivo hacia la ciberseguridad no solo cumplirán con las nuevas normativas, sino que también estarán mejor preparadas para un entorno donde la protección de datos y la privacidad serán más importantes que nunca​.