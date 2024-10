Los 'looks' de invitada de otoño que más gustan a las 'influencers' andaluzas también sirven a madrinas de boda

Desde que hace dos semanas Carmen Fitz presentara en Sevilla su colección Volver, sus 'looks' de invitada están por todas partes. La firma andaluza congregó el 9 de octubre a un gran número de invitados en su primera presentación tras su regreso a la moda. Un desfile que no quisieron perderse las influencers y que ha servido de aperitivo para todo lo que está por venir, dado que la firma cuenta con un estudiado plan de crecimiento.





La creadora sevillana, que reabrió a principios de año su propio taller en Los Remedios, regresó a las pasarelas en el marco de SIMA 41 (Semana internacional de la moda andaluza) bajo una gran expectación y con una colección de invitada bautizada como ‘Volver’. Había un gran interés por conocer qué tenía preparado la firma tras varios años de ausencia y una ansiada vuelta que comenzó tímidamente a principios de 2024.

‘Volver’ se traduce en piezas muy novedosas creadas por la diseñadora y otras prendas fieles al adn de la casa. Además del blanco, colores vivos, como el lila, el amarillo y el clásico rojo conviven con su característico y sobrio negro y sus exclusivos estampados de leopardo multicolor, lunares o acuarela morado.

Prendas muy llamativas y con sinuosos volúmenes se mezclan con sus pantalones de talle alto, sus faldas de corte evasé y ‘new look’, su inspiración mediterránea (a medio camino entre Andalucía e Italia), sus propuestas multiposición, sus transparencias, sus blusas con mangas abullonadas y sus abrigos kimonos. Más de 20 años de costura se perciben en la apuesta de esta reputada diseñadora que no renuncia a sus raíces (las de la moda flamenca) y las traduce en creaciones para ocasiones especiales en las que el crepé y la gasa son los reyes.