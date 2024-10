El Museo de la Moto Made In Spain organiza un encuentro para los apasionados por las motos clásicas, con el apoyo de Rapid Motos

En España, las motocicletas no solo son un medio de transporte muy utilizado, sino que representan una cultura que agrupa a numerosos entusiastas. Para ellos, Madrid, y más concretamente Alcalá de Henares, alberga un lugar de referencia: el Museo de la Moto Made in Spain. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, el museo exhibe una vasta colección de modelos fabricados desde las primeras décadas del siglo XX por marcas emblemáticas como Bultaco, Montesa, Ossa, Derbi, entre muchas otras, que seguro sorprenderán a los visitantes. Como novedad, se ha inaugurado también un Box en honor a REPSOL, conmemorando sus cinco décadas de éxitos, un añadido realmente impresionante. Además, el museo se prepara para la primera edición del Día de la Moto Española, que se celebrará el próximo 27 de octubre. Este evento cuenta con el patrocinio de diversas marcas, entre ellas Rapid Motos, destacada por su eficiente servicio de transporte de motocicletas.

Un lugar que celebra la cultura de las motos en España Ubicado en la antigua fábrica Gal, en Alcalá de Henares, el Museo de la Moto Made in Spain representa un nuevo concepto museístico, pensado para que los visitantes puedan conocer y vivir la experiencia de la moto española. Su exposición permanente contiene una de las más grandes colecciones de motos clásicas de producción nacional, que reflejan la importancia de la fabricación de motos en este pais y su prestigio a nivel internacional.

Estas novedades resaltarán al máximo en el Día de la Moto Española, un encuentro dedicado a los amantes de las motos clásicas, cuya primera edición se celebrará el próximo 27 de octubre. El evento contará con una ruta por carretera de alrededor de 50 kilómetros, así como una visita guiada a través de su exposición. Además, presentarán su nueva sala de campeones, una exhibición temporal dedicada a los 50 años de éxito de Repsol.

