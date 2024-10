Katherin y Marta, de Edimburgo Tip Tours, hablan sobre las posibilidades turísticas que ofrece la capital escocesa

Edimburgo, capital escocesa, ha pasado de ser una joya escondida a convertirse en uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. Cada año, millones de viajeros recorren sus hermosas calles y monumentos históricos, buscando empaparse de su rica cultura y vibrante historia. En medio de esta creciente demanda, han surgido propuestas turísticas que se destacan por ofrecer experiencias auténticas y cercanas.

Una de ellas es Edimburgo Tip Tours, una empresa fundada por Katherin Rios y Marta Sanz, guías de la ciudad, con la misión de conectar a los visitantes con la esencia más genuina de la ciudad, a través de sus tours en Edimburgo, donde desvelan su historia y sus curiosidades. En esta entrevista, ellas hablan sobre cómo surge la idea de unirse para ofrecer sus propios recorridos, así como los encantos y atractivos únicos que han impulsado la popularidad de esta localidad como destino turístico.

¿Cómo surgió la idea de conformar Edimburgo Tip Tours y cuál fue la principal motivación detrás de este concepto?

Desde el momento en que nos conocimos, hubo una gran conexión y nuestra amistad creció de manera natural. Fue durante un imprevisto laboral cuando nos miramos y pensamos: ¿Nos lanzamos a crear algo propio? Y así nació Edimburgo Tip Tours.

Nuestra principal motivación fue crear una empresa donde pudiéramos ofrecer tours exactamente como nos gusta: en grupos pequeños, con un tono cercano y relajado, donde el visitante se sienta como un amigo más. Además, nos adaptamos a cada grupo; si el viajero tiene tiempo libre y el tour se alarga, para nosotras "no pasa nada". Queremos que cada recorrido sea una experiencia auténtica y sin prisas, porque eso es lo que realmente disfrutan nuestros visitantes.

¿Qué tipo de recorridos ofrecen en la ciudad y qué distingue a sus tours de otras ofertas similares en el área?

Entendemos que los viajeros que visitan Edimburgo buscan conocer esos lugares icónicos, por lo que sabíamos que había una serie de recorridos que debíamos mantener, a los que llamamos los clásicos. Sin embargo, hemos querido darles un giro especial para ofrecer algo diferente.

Actualmente, ofrecemos tres recorridos. El primero es el del Old Town. En este tour comenzamos desde un punto de encuentro diferente, lo que nos permite alejarnos de la Royal Mile y empezar desde un lugar precioso, con mucho significado para los orígenes de la ciudad. Durante este recorrido, hacemos paradas en lugares tan emblemáticos como Victoria Street, el cementerio de Greyfriars, la Plaza de los Escritores o un paseo alrededor de la Catedral de St. Giles.

Otra opción es recorrer la New Town. Aquí nos enfocamos en la parte "nueva" de Edimburgo, recorriendo sus calles para mostrar los contrastes de una ciudad planificada como un ejemplo de urbanismo, con simetría y orden en cada esquina. Es un tour que permite al visitante descubrir una faceta completamente diferente de la ciudad. Y para darle un toque más ligero, terminamos en los jardines de Princes Street.

La tercera alternativa es conocer Calton Hill y Canongate. Este recorrido es nuestro bebé, lo hemos diseñado con mucho cariño y somos los únicos en la ciudad que ofrecen un tour que combina estas dos áreas. Queremos mostrar Calton Hill en pleno día para conocer su parte más histórica y disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad. Luego nos dirigimos hacia la parte baja de la Royal Mile, recorriendo Canongate, una zona que quedaba fuera de la antigua muralla, y terminamos con el contraste entre el Palacio de Holyrood y el Parlamento escocés.

En todos nuestros tours, buscamos siempre dar un toque único. Por ejemplo, una ruta muy solicitada es el tour de fantasmas, pero hemos decidido no ofrecerlo. Aunque nos encanta este tipo de recorrido, ya lo ofrecen muchas empresas en la ciudad y no queríamos hacer algo que no aportará nada nuevo. Por eso, preferimos centrarnos en aquellos tours en los que realmente podamos ofrecer una experiencia algo diferente.

¿Qué diferencias hay entre sus distintas modalidades de tours en Edimburgo, y cuáles son las principales ventajas de cada una?

Contamos con muchos años de experiencia como guías. Entre las dos sumamos más de 25 años: Kath tiene su propia empresa de tours en Liverpool y Marta ha sido guía en Edimburgo desde 2015. Con esta trayectoria, decidimos ofrecer dos tipos de tours que se adaptan a las dos modalidades más buscadas: tours privados y free tours.

En el formato de tours privados, personalizamos el recorrido al máximo según los gustos e intereses del cliente. Es una experiencia completamente a medida, donde nos adaptamos al ritmo y preferencias de los viajeros, garantizando que disfruten de un tour exclusivo.

A su vez, en los free tours es el viajero quien decide cuánto aportar en función de lo que considera que ha valido la experiencia. Elegimos este formato en lugar de los tours prepagados porque es el que mejor funciona en Edimburgo. Este sistema lleva más de 20 años funcionando en la ciudad y nos permite llegar a un público más amplio, aquellos que no pueden o no quieren optar por un tour privado, pero aun así buscan una experiencia de calidad.

¿Qué lugares y puntos emblemáticos de la ciudad incluyen recurrentemente en sus trayectos?

En nuestros tours siempre incluimos algunos de los lugares más emblemáticos de Edimburgo, aquellos que son esenciales para entender la historia y la evolución de la ciudad. Entre los puntos que visitamos recurrentemente se encuentra, por ejemplo, Grassmarket, una de las plazas más icónicas de Edimburgo, cargada de historia y anécdotas, con una atmósfera vibrante y vistas impresionantes del Castillo de Edimburgo.

A su vez, en Victoria Street es posible disfrutar de sus coloridas fachadas y su peculiar forma curva. Es una de las calles más fotografiadas de la ciudad, además de estar llena de tiendas y cafés con encanto.

También visitamos la Catedral de St. Giles. Aunque no entramos, bordeamos la catedral para descubrir su importancia en la historia de la ciudad y los detalles que la rodean, como el corazón dibujado en piedra que se encuentra en el suelo.

El Cementerio de Greyfriars es otro imperdible de la ciudad, famoso por dos historias opuestas: la tierna historia del perrito Bobby y el lado oscuro de los Covenanters, quienes fueron apresados en una zona del cementerio. Hoy en día, este lugar tiene una fuerte vinculación con lo paranormal, lo que lo convierte en un punto de gran interés para quienes buscan conocer tanto la historia como los misterios de Edimburgo.

Con respecto a New Town, nos adentramos en esta parte de la ciudad para mostrar su evolución urbanística. Aquí, los visitantes pueden apreciar el contraste entre la Edimburgo medieval y la planificada nueva ciudad, con su simetría y elegancia arquitectónica. Estos lugares forman parte esencial de nuestros recorridos porque representan tanto el pasado como la transformación de Edimburgo a lo largo de los siglos.

¿Cómo ha sido el proceso de evolución de este emprendimiento hasta la actualidad, y qué desafíos han afrontado en el camino?

No vamos a idealizarlo; comenzar un proyecto desde cero en una ciudad como Edimburgo, con una oferta turística tan amplia, no ha sido fácil. La ventaja es que ambas contamos con mucha experiencia en el sector y ya hemos impulsado otros negocios con éxito. Además, somos dos guías que encajamos perfectamente, y aunque hemos tenido algunos dilemas sobre si incluir ciertos recorridos muy demandados, siempre logramos llegar a un buen consenso.

Uno de nuestros mayores desafíos está siendo el de encontrar nuestro lugar en un mercado tan competitivo. Actualmente, estamos enfocadas en fortalecer nuestra marca, para que los viajeros no solo nos elijan por la cantidad de lugares que visitamos, sino por la conexión que creamos al compartir la ciudad. Para nosotras, no se trata solo de tachar nombres de una lista de puntos turísticos, sino de que saboreen Edimburgo y vivan la experiencia de forma auténtica, conectando con su historia y su esencia.

¿Qué papel juega la herencia histórica y cultural de la ciudad en el diseño de sus recorridos?

La herencia histórica y cultural de Edimburgo es la base de nuestros recorridos, pero también somos conscientes de que cada viajero es un mundo. Por eso, en los free tours la historia es el hilo conductor, pero evitamos que se convierta en una clase magistral de historia de Edimburgo. Nos gusta que el tour sea dinámico, incorporando curiosidades, anécdotas y algún que otro chascarrillo que lo haga ameno y entretenido.

En los tours privados, sin embargo, tenemos la posibilidad de jugar más con la profundidad de los temas dependiendo de los intereses del viajero. Si alguien está buscando más detalles históricos o quiere conocer aspectos muy específicos de la ciudad, nos adaptamos completamente, creando una experiencia más personalizada y enriquecedora.

¿Cuáles son los desafíos más comunes en relación con la satisfacción de sus visitantes en cada tour?

El mayor desafío que enfrentamos es encontrar ese equilibrio entre las expectativas de los viajeros y lo que realmente queremos ofrecerles. Cada persona tiene una idea diferente de lo que quiere vivir en un tour: algunos vienen con una lista de lugares icónicos que quieren tachar, mientras que otros buscan sumergirse más profundamente en la historia o simplemente disfrutar de la ciudad sin prisas.

En los free tours, el reto suele ser adaptar el ritmo y la información para un grupo diverso, que puede incluir desde viajeros muy interesados en los detalles históricos hasta otros que solo buscan pasar un buen rato. Queremos que todos disfruten, así que intentamos hacer el tour dinámico, con una mezcla de historia, humor y anécdotas.

En los tours privados el desafío es diferente, ya que buscamos personalizar al máximo la experiencia según los intereses del cliente. A veces, tenemos que ajustar la ruta sobre la marcha o profundizar más en ciertos temas según lo que vaya surgiendo. Pero ahí está también la clave: ser flexibles y estar siempre atentos a las señales del grupo, para que cada uno sienta que vivió una experiencia única y que se lleva consigo lo que realmente buscaba.

¿Qué aspectos consideran como los más gratificantes en su labor de recorridos guiados por la ciudad?

Sin lugar a dudas, lo más gratificante es ver la cara de felicidad de las personas al final del tour. Como guías, llevamos la responsabilidad de crear conexiones, y eso no es una tarea sencilla. Cada viajero es diferente y nuestro objetivo es que todos se sientan involucrados y enamorados de Edimburgo. Si un guía no logra despertar el interés o la emoción en los viajeros, la experiencia no será la misma.

Además, recibir mensajes de personas que hicieron un tour con nosotros hace años y aún nos recuerdan es la mejor gasolina para seguir haciendo lo que hacemos. Cada sonrisa, cada comentario positivo y cada conexión que logramos hacer son recompensas que nos motivan a continuar compartiendo nuestra pasión por esta hermosa ciudad.

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el sector turístico en Edimburgo?

Uf, con esta pregunta podemos abrir un gran melón. Uno de los mayores desafíos en el sector turístico de Edimburgo es encontrar un equilibrio entre atraer a un número significativo de visitantes y preservar la autenticidad y el carácter de la ciudad.

La alta demanda turística puede resultar en masificación en ciertos lugares, lo que afecta la experiencia tanto de los viajeros como de los residentes. Además, la competencia es feroz, con numerosas empresas ofreciendo una variedad de tours, lo que hace que sea fundamental destacar y ofrecer algo único.

Otro desafío importante es adaptarse a las expectativas cambiantes de los viajeros, quienes buscan experiencias más personalizadas y auténticas. Esto implica no solo conocer la historia de la ciudad, sino también conectar con sus culturas y tradiciones de una manera que resuene con los visitantes.

Finalmente, el impacto del cambio climático y la necesidad de un turismo sostenible están en el centro de la conversación. Cada vez más, los viajeros buscan opciones que no solo sean agradables, sino también responsables. Encontrar soluciones que beneficien tanto a la industria como a la comunidad local es una tarea continua y esencial.

Da vértigo. Por eso, no queremos abarcarlo todo. Queremos ir poco a poco, estando muy receptivas a lo que los viajeros quieren y necesitan, y siendo realistas sobre hasta dónde podemos llegar.

¿Cuáles son sus planes futuros para expandir o mejorar la oferta de Edimburgo Tip Tours?

Como hemos comentado anteriormente, queremos ir poco a poco, estando muy receptivas a lo que los viajeros quieren y necesitan, y siendo realistas sobre hasta dónde podemos llegar.

Nuestro principal objetivo es que cada vez se sumen más viajeros a nuestros recorridos, manteniendo, incluso con el concepto de free tour, una calidad excepcional, no solo en nuestras explicaciones como guías, sino también en la experiencia que ofrecemos a nuestros visitantes. Por ello, limitaremos nuestros grupos a un máximo de 15 personas, con el fin de mejorar la experiencia de cada uno.

También queremos consolidar nuestro recorrido por Calton Hill y Canongate como una de las visitas imprescindibles en Edimburgo. Estas dos zonas han quedado algo olvidadas, pero tienen mucho que ofrecer a los viajeros.

Actualmente, estamos trabajando en mejorar nuestra presencia en línea y en redes sociales para llegar a más viajeros potenciales y compartir nuestras historias y anécdotas de una manera más visual y atractiva. Así que os animamos a buscarnos en Instagram.

Finalmente, no podemos olvidar la importancia de recibir retroalimentación. Estamos comprometidas a escuchar a nuestros clientes y adaptarnos a sus expectativas. A medida que crecemos, buscaremos constantemente formas de mejorar la calidad de nuestras experiencias, asegurándonos de que cada viajero se lleve consigo un recuerdo inolvidable de Edimburgo.

Una vez que hayamos logrado estos objetivos, consideraremos ampliar nuestras rutas o incluso incorporar a algún guía más al equipo, pero siempre manteniendo nuestra esencia.