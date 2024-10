Valérie Moreau, el alma creativa que está revolucionando el diseño nupcial en Madrid

En el vibrante panorama de la moda nupcial en Madrid, una diseñadora está captando todas las miradas: Valérie Moreau. Con un estilo que fusiona elegancia atemporal y detalles contemporáneos, Valérie Moreau ha logrado posicionarse rápidamente como una de las creadoras más prometedoras del sector. Desde sus inicios en París hasta su reciente éxito en la capital española, su enfoque artesanal y su pasión por confeccionar vestidos de novia únicos la han convertido en el referente de muchas futuras novias. En esta exclusiva entrevista, la diseñadora nos comparte su visión sobre el diseño nupcial, las tendencias que marcan el 2024 y cómo logra que cada una de sus creaciones cuente una historia de amor única.

¿Llevas 12 años en España, pero trabajaste en muchos países antes? Cuéntanoslo.

He estudiado en Bruselas, y trabajé en Paris para una gran diseñadora quien participaba en los diseños de colecciones de grandes marcas parisinas. Estuvimos diseñando para diseñadores muy importantes y pudimos ver nuestros diseños en pasarelas famosas. Fue una experiencia increíble. También estuve en Milan, donde trabaje como responsable de colección para Monica Bianco, una firma de fiesta italiana. También viví en Londres donde trabaje en el sector de la moda.

Por último, me mudé a Madrid con la esperanza de encontrar mi lugar en el mundo y es aquí donde decidí quedarme. Teresa Palazuelo, la diseñadora de moda nupcial me dio una oportunidad y entre a trabajar para ella al poco tiempo de mi llegada. Le debo mucho a Teresa, ya que fue la única en darme una oportunidad y le debo el hecho de haber podido quedarme en España. Después de 4 años con ella, monte mi marca y después de pasar por locales varios, logré afincarme en mi atelier actual en paseo Marqués de Zafra 44.

¿Cómo describirías tu estilo en la creación de vestidos de novia?

En mi atelier, realizamos todos los estilos de trajes y vestidos de novia que una se pueda imaginar y me divierte mucho a nivel creativo adaptarme al estilo de cada novia, sea más original o más clásico. Ahora, es verdad que, desde mi punto de vista hay trajes que valen para una ceremonia civil que no están aptos para una boda religiosa. La cuestión es diseñar un traje de novia adecuado para cada tipo de ceremonia.

¿Cuál es el proceso creativo detrás de la creación de un vestido de novia único para una clienta?

Primero, quedo con la novia en mi atelier para conocernos y probar modelos, escoger telas y que pueda dibujarles propuestas de diseños para su vestido o traje.

Una vez escogido el diseño definitivo, preparamos una primera prueba donde se afinan detalles y se puede modificar algunas cosas, a partir de allí, hacemos las pruebas que hagan falta para que quede perfecto.

¿Tienes algún diseño o colección que consideres tu obra maestra o que tenga un significado especial para ti?

El abrigo de novia que llame Valerie es mi favorito de esta temporada porque es elegante y original a la vez. Se puede hacer en versión vestido.

¿Qué aspectos consideras fundamentales al diseñar un vestido que refleje la personalidad de la novia?

Lo más importe es entender la idea de la novia si la tiene ya y si no la tiene, averiguar cuál es su estilo. El vestido de novia tiene que ser el reflejo de su personalidad, que los invitados digan, es muy ella. Por supuesto, mi trabajo también consiste en dar consejos sobre qué formas le quedan mejor a cada una.

¿Cómo manejas las tendencias actuales en la moda nupcial, sin perder tu toque personal y originalidad?

Si bien siempre veo las tendencias actuales, no me cierro a ellas, ya que soy una diseñadora que se enfoca más en resaltar el estilo de cada novia que a crear un estilo propio mio. Creo que cada novia tiene que llevar algo que la represente y si las tendencias actuales no van con ella, no importa. Claro está que mis gustos y estilo personal se ve reflejado en muchas de mis creaciones, pero no es una obligación tener un estilo parecido al mio para hacerse su vestido conmigo.

¿Qué materiales prefieres utilizar en tus diseños y por qué?

El crepe y la muselina son mis favoritos. El crepe porque no se arruga mucho, tiene una caida preciosa y la muselina porque la da un toque muy elegante y etereo a cualquier traje.

¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado al diseñar un vestido de novia?

Ha habido varios, desde hacer un traje princesa a distancia para una amiga que se casaba en Turquia y no podía venir a probarse hasta hacer un traje gótico para Amanda, una novia muy segura del estilo que quería llevar, hasta varios trajes para la misma novia, 8 piezas, incluidas un vestido pintado a mano con purpurina y con bordados de hojas cosidos a mano durante más de 300 horas y un vestido de ballet con terciopelo, tutu y bordados para el baile.

¿Cómo abordas el reto de crear vestidos que no solo sean estéticamente hermosos, sino también cómodos y prácticos para el día de la boda?

Suelo proponer colas de quitar y poner, o sistemas de 2 outfit en 1 como un vestido princesa con cola que se separa en dos para poder llevar un pantalón para la fiesta por ejemplo.

¿Qué consejo le darías a una novia que está en la búsqueda del vestido perfecto?

Que vaya a ver 2 o 3 sitios máximo para no volverse loca y sobre todo que escoja muy bien quien la va a acompañar, alguien que quiera ayudarla y no escoger por ella su vestido o traje. Siempre aconsejo un acompañante máximo porque cuando son más suelen volver loca a la novia queriendo ayudar acaban agobiándola.