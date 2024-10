INTEDYA fortalece su estructura global con nuevas incorporaciones en América Latina y Europa

Juntos inspiran a otros líderes a lograr un impacto multiplicador que transforme a la comunidad y al planeta. Con ese objetivo 5 líderes desde Monterrey Nuevo León se inspiraron a transformar el liderazgo digital en un liderazgo con un impacto trascendente, en su libro de la colección: Liderazgo Digital Incluyente ESG Tecnología y Economía Circular ODS Impacto Social, Económico y Ambiental Los autores, miembros del Board de The C-Class y líderes incluyentes, expertos en tecnología: Sandra López, Director de Sistemas en Afirme Seguros Claudia Fragoso, Directora de Ecosistemas Digitales & Banca Abierta Luz Muñoz, Gerente de Servicio y Expansión TI en CHRISTUS MUGUERZA Teresa Villarreal, México IT Director Elías Perry, CTO / CIO en Regional Banregio Bajo la dirección editorial de Mirsha Sánchez Directora de Desarrollo y Estrategia en The C-Class y junto con sus coautoras invitadas: Laura Parra, CIO / CISO en Global Cellnex Telecom Diana Ibáñez, Directora General en neti Estela Quesada, Directora de Responsabilidad Social Corporativa en multinacional y autora Este martes 15 de octubre 2024, los autores, mentes brillantes con espíritu de cambio, compartieron contribuciones y anécdotas de su libro con la participación de 20 directores de diversas áreas y sectores del gremio empresarial de Monterrey. Acogidos en el LABNL y presentados por la secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León representada por Martha Herrera, Secretaria de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y Mauricio Canseco Subsecretario de Inversión Social y Alianzas Estratégicas El libro tiene 7 capítulos que hablan del liderazgo consiente, de la tecnología al servicio de la humanidad y de los adultos mayores, de la equidad de oportunidades en el mundo de la tecnología para ambos géneros, de la inclusión financiera y Pymes.