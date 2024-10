En 2024-25 se espera una gran oferta de empleo en Correos como la de 2023

Los aspirantes a una plaza en Correos están expectantes porque se espera que, antes de que acabe 2024, habrá una oferta de empleo con más de 4.000 plazas disponibles en diferentes puestos

Cada día son más las personas, sobre todo, entre la población joven, que aspiran a conseguir una plaza de empleo público. En tal caso, Correos es una de esas empresas del Estado que más empleados tiene y que, debido a la importancia de la logística postal y de paquetería parece tener un futuro prometedor.

Por ende, conocer la convocatoria plazas correos 2025 es el paso previo para prepararse bien las oposiciones y optar a conseguir una de esas plazas. La tendencia en los últimos años ha marcado un antes y un después en Correos respecto a la década anterior. Sobre todo, tras la pandemia sanitaria del año 2020 se detectó una gran necesidad de, por un lado, renovar una plantilla cada vez más envejecida y, por otro, apostar por la digitalización.

Gracias a esas dos premisas se prometieron hasta un total de 15.000 plazas nuevas que ayudarán a conseguir los objetivos. Sin duda, Correos tiene que competir con otras compañías de mensajería y logística. De ahí que, el Estado, haya sacado pecho para que la empresa pública siga siendo la opción preferida de los usuarios.

OPE 2023 con 7.757 plazas disponibles y bolsas de 2021

Ha llegado el momento de hablar de las últimas Ofertas Públicas de Empleo (OPE), en el caso de Correos. En 2023 se convocó la última tanda de puestos y alcanzó un total de 7.757 plazas. Un verdadero revulsivo para una plantilla que ya pedía esa renovación de plantilla.

Además, ya en 2021 se abrieron bolsas de empleo extraordinarias. Su objetivo principal era cubrir las necesidades eventuales de la empresa cuando así lo requiriese el servicio o se vaticinaron periodos de gran pico de actividad. Por ende, hacía plausible la convocatoria final de las plazas y se evidenció que Correos, a lo que debía aspirar, es una plantilla fija y profesional renovada, adaptada a la digitalización con perfiles del s.XXI.

A los casi 8.000 puestos de 2023 se intuye que se van a incorporar otros tantos miles en las próximas semanas. Otra de las ventajas que tiene el hecho de acceder a la empresa pública de Correos es elegir a qué modalidad optar. Es decir, si gusta más el puesto de repartidor, de logística en los centros de manipulación o, por ejemplo en las oficinas haciéndose cargo de la gestión administrativa de los distritos postales y atendiendo al público en las innumerables transacciones que se pueden formalizar en ellas.

2024-2025: más de 4.000 nuevas plazas en Correos

Ya se empiezan a conocer los primeros datos sobre la nueva convocatoria de Correos. Según los foros de oposición y las academias de formación con amplia experiencia, se tiene una estimación de que la próxima convocatoria podría contar con más de 4.000 nuevas plazas.

Aunque la publicación de dicha convocatoria se espera para antes de las Navidades de 2024, las pruebas de selección se desarrollarían, ya, durante el primer semestre de 2025. No obstante, no hay que cejar en el esfuerzo de preparar el temario. Es comprensible que, hasta que no se publique la nueva OPE de Correos, el temario final no se conocerá, pero, las academias profesionales, según la legislación y teniendo como referencia las anteriores, sí que saben por dónde empezar y, ya, es un momento ideal.

Una renovación comprometida: 15.000 plazas en Correos

A las 7.757 plazas se unirán las más de 4.000 previstas, por tanto, llegarían a las 12.000 plazas aproximadamente. De ahí que se esté cumpliendo con las expectativas tanto de los opositores, como del servicio que ofrece Correos a sus usuarios.

El hecho de contar con personal cualificado, con experiencia en sociedades nativas digitales ayuda a que los servicios que ofrece la empresa pública estén a la altura de las circunstancias. No obstante, se sigue esperando que la plantilla de Correos siga creciendo en los próximos años.

Las competencias en idiomas, en permisos de conducir, así como formación en gestión empresarial harán crecer las posibilidades de éxito en las oposiciones. También figura como una gran oportunidad el hecho de haber estado trabajando en las bolsas extraordinarias. Eso ayuda a conocer las dinámicas del empleo y, sobre todo, la política de empresa. Sin embargo, no es necesario haber estado trabajando en Correos para optar a una de las plazas. Lo que sí hará falta es una buena planificación, un temario adecuado y una academia y formadores que acompañen en todo el proceso.

Conseguir plaza en las oposiciones de Correos 2025

Es el momento oportuno para comenzar a planificar el estudio de las próximas oposiciones a Correos. Si, finalmente, salen las más de 4.000 plazas previstas cuanto antes se comience a agendar el temario y a familiarizarse con él, más capacidad de éxito habrá.

Los buenos preparadores trabajan, sobre todo, en el plano mnemotécnico, es decir, desarrollar habilidades que permiten relacionar conceptos con facilidad. También es muy interesante para el opositor tener a una persona de confianza que le vaya guiando durante el proceso de inscripción y mantenga viva la convocatoria por si hay cambios de última hora. Así que, no se centra solo en el estudio, sino también en el proceso.

Controlar los procesos selectivos anteriores, les da un campo de visión amplio sobre cómo son las pruebas y cómo se desarrollan. Eso permite preparar a los alumnos más en profundidad. Realizar simulacros reales de pruebas pone al aspirante opositor en la tesitura que se verá el día del examen y podrá corregir, así, sus debilidades.

En definitiva, se abre una nueva oportunidad laboral en Correos gracias a esta nueva OPE que se espera su convocatoria en breve. Por ende, 2025 es un año bueno para los opositores que desean tener un puesto vitalicio en el servicio postal público y hacer de Correos su lugar de trabajo ideal.