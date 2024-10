El comportamiento del consumidor en las redes sociales, según Somos Peces Voladores

El 36% los usuarios reporta que las redes sociales han influido en sus decisiones de compra.

Madrid, 11 de octubre de 2024. La agencia de marketing Somos Peces Voladores ha explicado cuál es el comportamiento del consumidor en las redes sociales basado en estudios recientes. Conocer cuáles son las demandas de los internautas, qué necesitan o dónde se mueven es clave para cualquier empresa que quiera mejorar el engagement y la experiencia de usuario, así como establecer objetivos concretos de marca: no se trata solo de vender, sino también de conectar.

Según el ‘Estudio Anual de Redes Sociales 2024’ realizado por IAB Spain, los principales usos de las redes sociales se centran en el entretenimiento (82%), la interacción (67%) y la búsqueda de información (56%), siendo las cuentas más seguidas las de familiares y amigos (95%), las de influencers (49%) y las de marcas (48%). A lo que cabe añadir que el 36% los usuarios afirma que estas plataformas han influido en sus decisiones de compra; se posicionan como escaparates virtuales donde marcas y empresas dan a conocer sus productos y servicios de un modo mucho más accesible. Por ello, Somos Peces Voladores detalla el comportamiento del consumidor en las redes sociales que las marcas deben considerar en su estrategia digital.

Entretenimiento

Las redes sociales son una fuente inagotable de entretenimiento, desde vídeos virales hasta memes y desafíos. Las marcas pueden capitalizar este comportamiento creando contenido divertido y atractivo que conecte con las emociones del usuario. Al ofrecer entretenimiento relevante, no solo aumentan el engagement, sino que también generan una experiencia más memorable, lo que fomenta la fidelización.

Interacción, también con las marcas

La naturaleza interactiva de las redes permite que los usuarios se relacionen entre ellos, y también con las marcas. Las empresas que fomentan la participación mediante encuestas, preguntas o dinámicas de interacción pueden generar una comunidad activa. Esta comunicación bidireccional fortalece la relación entre la marca y el consumidor, facilitando una conexión más cercana y personalizada.

Información

Los usuarios también utilizan las redes sociales como fuente de información, ya sea sobre noticias, tendencias o productos. Las empresas pueden aprovechar este comportamiento ofreciendo contenido valioso y educativo, como tutoriales o publicaciones informativas, que respondan a las necesidades de sus seguidores, incrementando su autoridad en el mercado.

Búsqueda de productos o servicios

Los consumidores exploran recomendaciones o reseñas (las opiniones de otros usuarios son esenciales en la toma de decisiones de compra), revisan catálogos y descubren nuevas ofertas. Las marcas deben facilitar esta búsqueda mediante publicaciones destacadas, catálogos interactivos y vínculos directos a sus tiendas o servicios, para ofrecer una experiencia fluida y atractiva desde la red social hasta la compra.

Atención al cliente

Cada vez más consumidores recurren a las redes para resolver dudas o problemas relacionados con productos o servicios. Las marcas que ofrecen una atención al cliente ágil y eficiente en estas plataformas pueden mejorar la satisfacción del consumidor y fidelizarlo. Una respuesta rápida y personalizada no solo resuelve problemas, sino que demuestra el compromiso de la marca con sus clientes.

Somos Peces Voladores cuenta con un equipo creativo con amplia experiencia en la gestión de social media y el diseño de estrategias personalizadas y a la medida de los objetivos de las marcas.

