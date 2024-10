net2rent revoluciona la gestión de alquiler vacacional con su nuevo módulo de integraciones

El nuevo módulo de integraciones no solo simplifica la gestión diaria de las agencias, sino que también les brinda una ventaja competitiva Gracias a esta nueva funcionalidad, las agencias podrán conectar de forma sencilla y segura net2rent con una amplia gama de herramientas y servicios externos, optimizando sus procesos y ofreciendo un servicio más completo a sus clientes.

El nuevo módulo de integraciones no solo simplifica la gestión diaria de las agencias, sino que también les brinda una ventaja competitiva en un mercado en constante evolución.

El software de gestión de alquiler vacacional net2rent anuncia el lanzamiento de su nuevo módulo de integraciones, una herramienta innovadora que simplifica y amplía las posibilidades de gestión para las agencias del sector. Esta actualización permite integrar de manera eficiente diversas herramientas y servicios externos directamente desde la plataforma net2rent, centralizando un proceso que hasta ahora se gestionaba de forma individual.

"Con este nuevo módulo, las integraciones con terceros se gestionan desde un único lugar, lo que permite a las agencias ahorrar tiempo y maximizar su productividad. Desde soluciones de gestión de precios dinámicos hasta servicios de marketing por correo electrónico, ahora tienen acceso a un abanico de posibilidades para optimizar su gestión y mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes", afirma Francisco Ruiz, CEO de net2rent.

Un ecosistema de posibilidades infinitas

La compañía ha dado un paso al frente al ofrecer a sus clientes una amplia gama de herramientas clave para el sector de alquiler vacacional, integrándose inicialmente con plataformas líderes como:

Pricelabs : Gestión de tarifas dinámicas y optimización de ingresos.

: Gestión de tarifas dinámicas y optimización de ingresos. Egaraset : Software ERP especializado en gestión financiera y contable.

: Software ERP especializado en gestión financiera y contable. Delta Informática : Solución para la gestión de escáneres de identidad.

: Solución para la gestión de escáneres de identidad. Europ Assistance : Comercialización y gestión de seguros de viaje.

: Comercialización y gestión de seguros de viaje. Mailchimp : Herramienta líder en campañas de email marketing.

: Herramienta líder en campañas de email marketing. Brevo: Gestión de campañas de email marketing. Además, net2rent está trabajando en la incorporación de nuevas integraciones con plataformas como Zapier, Swikly y Edalso, ampliando las posibilidades de automatización de tareas, gestión de pagos y domótica para hogares inteligentes. Estas integraciones no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también permiten a las agencias ofrecer un servicio más diversificado y adaptado a las necesidades actuales de sus clientes.

Compromiso con la innovación y la excelencia

El lanzamiento de este módulo refuerza el compromiso de net2rent con la innovación en la gestión de alquileres vacacionales. Al ofrecer un ecosistema en constante expansión, net2rent facilita la adopción de nuevas funcionalidades que potencian la operativa diaria de las agencias, mejorando su capacidad para adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado.

Asimismo, net2rent continúa en la búsqueda de alianzas estratégicas con empresas líderes en innovación, con el objetivo de proporcionar a las agencias las herramientas necesarias para crecer y mantenerse competitivas. Las agencias que trabajen con servicios externos no integrados actualmente en net2rent pueden solicitar su inclusión, que será estudiada por el equipo técnico.

Más sobre net2rent

Desde net2rent ayudan a sus clientes a descubrir un nuevo camino hacia el éxito utilizando su plataforma de gestión de alquiler vacacional de corta, media y larga estancia. El equipo humano de net2rent dispone de más de 15 años de experiencia en el sector de la gestión de alojamientos turísticos y del desarrollo de software de alquiler vacacional.