DEI Summit reúne a los principales líderes para compartir experiencias en Diversidad, Equidad e Inclusión

En un mundo cada vez más globalizado y diverso, las organizaciones enfrentan el desafío de crear ambientes laborales inclusivos y equitativos. La diversidad no solo es una cuestión ética, sino que también impacta directamente en la innovación, el rendimiento y la satisfacción de los empleados. Consciente de esta realidad, INTRAMA CONSULTORIA, líder en proyectos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y Bienestar Corporativo, se complace en anunciar la entrega de la certificación TOP DIVERSITY COMPANY. Esta distinción se otorgará a las 50 empresas en España que hayan demostrado tener las mejores prácticas en DEI.

La ceremonia de entrega de la certificación se llevará a cabo durante el DEI Summit 2024, el mayor congreso profesional y evento de referencia en Diversidad e Inclusión, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid. Allí, se reunirán líderes destacados del sector, expertos en DEI y representantes de las empresas certificadas para compartir experiencias y estrategias efectivas en la gestión de la diversidad.

¿Qué es la Certificación TOP DIVERSITY COMPANY? La certificación TOP DIVERSITY COMPANY es un reconocimiento que busca evaluar y certificar a las organizaciones que implementan las mejores prácticas en DEI. Este proceso de certificación no solo mide la diversidad de la plantilla, sino también la eficacia de las políticas y programas implementados para fomentar un ambiente inclusivo y equitativo. A través de un proceso de evaluación exhaustivo, se identificarán a las empresas que no solo cumplen con los estándares de diversidad, sino que sobresalen en la creación de una cultura organizacional inclusiva.

Objetivos de la Certificación La certificación tiene varios objetivos clave, entre ellos, incentivar a las organizaciones a adoptar e implementar políticas y prácticas efectivas de DEI. A su vez, tiene la intención de crear un impacto positivo, contribuyendo a la creación de un entorno laboral más justo y equitativo, donde todos los empleados se sientan valorados y respetados. Al mismo tiempo, busca proporcionar a las empresas un reconocimiento oficial por sus esfuerzos en diversidad e inclusión, mejorando su reputación y atractivo en el mercado laboral.

Por su parte, el proceso de evaluación para la certificación TOP DIVERSITY COMPANY es riguroso y está diseñado para garantizar que solo las organizaciones que realmente destacan en DEI sean reconocidas. En este sentido, las estrategias corporativas en materia de DEI de las empresas certificadas será publicada en el Informe VariableD’25.

El DEI Summit 2024 será el escenario ideal para la entrega de la certificación TOP DIVERSITY COMPANY. Este congreso reúne a líderes de todos los sectores para debatir sobre las tendencias actuales y futuras en diversidad e inclusión.

Este reconocimiento no solo certifica la labor de las 50 empresas certificadas, sino que inspirará a otras organizaciones a seguir su ejemplo en la implementación de políticas efectivas de DEI.

En este aspecto, ser una COMPANY TOP DIVERSITY conlleva numerosos beneficios, como la mejora de la reputación, ya que las empresas certificadas se posicionan como líderes en DEI, lo que les permite atraer y retener talento diverso. Asimismo, la diversidad se traduce en una mejor innovación y creatividad, proporcionando a las compañías una ventaja competitiva en el mercado. Por otro lado, un ambiente inclusivo y equitativo aumenta la satisfacción y el compromiso de los empleados, lo que se refleja en un menor índice de rotación.

INTRAMA CONSULTORIA se enorgullece de ser pionera y liderar este esfuerzo por seguir apoyando a las organizaciones en su camino hacia la diversidad y la inclusión. La ceremonia de entrega de la certificación celebrará a las empresas reconocidas y servirá como un recordatorio de que el trabajo en DEI es un viaje continuo que requiere compromiso y dedicación.

Quienes deseen conocer más sobre la certificación TOP DIVERSITY COMPANY y el DEI Summit 2024 pueden acceder a intrama.es/diversity-summit.