Academia Industrial by Orbelgrupo refuerza su liderazgo en innovación tecnológica con una alianza estratégica junto a Rewoox

La colaboración potenciará la experiencia de formación industrial con el uso de tecnologías inmersivas, ofreciendo a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más segura y realista. Este acuerdo estratégico fortalece la apuesta de Academia Industrial por la digitalización, con innovaciones que transformarán su oferta formativa y el próximo lanzamiento de una nueva web. Academia Industrial by Orbelgrupo, referente nacional en la formación profesional para el sector industrial, ha anunciado una alianza estratégica con Rewoox, empresa líder en soluciones tecnológicas inmersivas. Este acuerdo, diseñado para integrar las últimas tecnologías en realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial, tiene como objetivo revolucionar la experiencia de aprendizaje para sus alumnos, posicionando a ambas empresas como pioneras en la transformación digital del sector formativo industrial.

Con más de 15 años de trayectoria, Academia Industrial es reconocida por su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado laboral. A través de esta colaboración, llevará sus programas de formación a un nuevo nivel, incorporando simulaciones prácticas y un asistente virtual inteligente que brindará un soporte personalizado y dinámico a los estudiantes. De este modo, la academia apuesta por una formación que no solo sea teórica, sino también experiencial, utilizando entornos simulados para que los alumnos puedan enfrentar desafíos industriales reales en un entorno seguro.

Innovación tecnológica al servicio de la formación profesional El uso de las tecnologías inmersivas de Rewoox permitirá a los estudiantes de Academia Industrial, practicar en escenarios complejos y potencialmente peligrosos sin exponerse a riesgos reales. Los simuladores virtuales recrearán situaciones industriales clave, garantizando que los trabajadores reciban una formación práctica, mejorando la retención de conocimientos y aumentando su capacidad de respuesta en el ámbito laboral.

Por otro lado, el asistente virtual con inteligencia artificial guiará a los alumnos en tiempo real, resolviendo dudas y adaptando el contenido según las necesidades individuales de cada estudiante. Esta herramienta facilitará un aprendizaje más eficaz y personalizado, mejorando la competitividad de los profesionales formados por Academia Industrial y preparándolos para los entornos laborales más exigentes.

Una nueva web para una nueva etapa Este importante paso en la transformación digital de Academia Industrial coincide con el inminente lanzamiento de su nueva página web. La renovada plataforma no solo ofrecerá una interfaz más intuitiva y accesible para los usuarios, sino que también integrará estas innovaciones tecnológicas, facilitando la búsqueda de cursos y optimizando la experiencia de formación online.

Con más de 400 cursos anuales disponibles en modalidades presencial, mixta y online, y especializaciones en áreas como la intralogística, la seguridad industrial o la mecánica, Academia Industrial se consolida como una opción estratégica para empresas, entidades públicas y particulares que buscan una formación ágil, flexible y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral.

Un paso adelante en la formación 4.0 La colaboración entre Academia Industrial y Rewoox responde a las tendencias globales de la industria 4.0, donde la digitalización, la personalización del aprendizaje y la integración de tecnologías avanzadas se han convertido en factores esenciales para la formación profesional. Esta alianza no solo permitirá a los estudiantes adquirir habilidades técnicas altamente demandadas, sino que también les proporcionará una ventaja competitiva en sectores donde la seguridad y la habilidad técnica son imprescindibles. A través de esta unión, Academia Industrial refuerza su compromiso con la excelencia y su capacidad para seguir marcando la diferencia en la formación industrial, tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre Academia Industrial by Orbelgrupo Con dos décadas en el mercado, Academia Industrial es un referente en formación profesional para el sector industrial en España. Con más de 8.000 estudiantes al año y programas formativos que abarcan desde la logística hasta la robótica, la academia continúa su apuesta por la innovación y el desarrollo de profesionales altamente cualificados.

Sobre Rewoox Rewoox, fundada en 2022, es una empresa de base tecnológica especializada en la creación de soluciones inmersivas aplicadas a sectores como el industrial, educativo y turístico. Con sede en Dos Hermanas, Sevilla, y un equipo con más de una década de experiencia, Rewoox se posiciona como un socio estratégico en la integración de tecnologías avanzadas que optimizan procesos y mejoran la formación a través de la realidad virtual, aumentada y la inteligencia artificial.

Con esta alianza, Academia Industrial y Rewoox marcan un punto de inflexión en la formación industrial, posicionándose a la vanguardia de la educación tecnológica en España. La integración de soluciones inmersivas y un entorno digital más accesible destaca su compromiso con la innovación y la excelencia. Este esfuerzo asegura que tanto empresas como profesionales cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral en constante evolución. La colaboración refuerza su liderazgo en el sector y abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en la formación del futuro.

Sobre Orbelgrupo

Con más de 40 años de experiencia en el sector industrial, Orbelgrupo se ha consolidado como un referente en áreas clave como la Manutención (Orbel Flotas), la Ingeniería Logística y Robótica (Orbel Ingeniería). A lo largo de su trayectoria, el Grupo ha demostrado una gran capacidad para identificar las necesidades del mercado y ha diversificado sus líneas de negocio con éxito. Academia Industrial, su división formativa, lidera la formación profesional para el sector industrial a nivel nacional desde hace casi dos décadas, ofreciendo soluciones adaptadas a las demandas actuales del mercado laboral. Además, Orbelgrupo ha expandido su actividad hacia el sector servicios a través de Obg consultores, proporcionando asesoría estratégica y formación empresarial enfocada en la transformación digital de las PYMES. Como parte de su compromiso con la innovación, la compañía también impulsa iniciativas como TECHCITY, un espacio colaborativo dedicado al intercambio de ideas y proyectos innovadores, contribuyendo así al desarrollo de la industria y el talento.