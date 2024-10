Edimburgo Tip Tours ofrece recorridos privados y Free tours ideales para conocer Edimburgo

Escocia es considerada un sitio repleto de historia, mitos, construcciones emblemáticas y paisajes impresionantes. En el caso específico de Edimburgo, es uno de los destinos turísticos por excelencia de este territorio. La capital escocesa no solo es famosa por su arquitectura, sino también por los relatos fascinantes que se esconden en cada una de sus calles.

En ese sentido, Edimburgo Tip Tours se presenta como un aliado estratégico para quienes buscan descubrir los lugares más icónicos y aquellos rincones menos explorados. A través de diferentes tours por Edimburgo, esta empresa ofrece la oportunidad de descubrir el encanto de la ciudad ya sea con un Free Tour o mediante un recorrido privado.

Los lugares que se pueden recorrer con Edimburgo Tip Tours Uno de los aspectos característicos de los tours por Edimburgo que ofrece esta empresa especializada, es la posibilidad de conocer puntos turísticos populares y también lugares menos concurridos por los visitantes, lo que supone una experiencia interesante para los viajeros.

El recorrido de Edimburgo Tip Tours que recorre la Old Town, inicia en la plaza de Grassmarket, a los pies del Castillo de Edimburgo, uno de los lugares más icónicos de la capital escocesa.

El itinerario de la empresa también incluye el Cementerio de Greyfriars, un clásico y emblemático lugar conocido tanto por sus sucesos paranormales como por la emotiva historia de Bobby, el perro leal que permaneció en la tumba de su amo durante años.

Por otra parte, Victoria Street destaca como otra parada infaltable del trayecto. Se trata posiblemente de una de las calles más fotografiadas de la ciudad, ya que cuenta con fachadas coloridas y una vibrante atmósfera que cautiva a quienes la recorren.

A la lista de lugares para conocer en Edimburgo se suma la Royal Mile, la arteria principal de la Old Town. En ese sentido, Edimburgo Tip Tours otorga la posibilidad de recorrer una parte de esta calle histórica, mientras se explora los alrededores de la Catedral de St Giles, un edificio de gran relevancia histórica y cultural.

Ross Fountain y la colina de Calton Hill Al pasar de la Old Town a la New Town, que es otro de los tours que ofrece Edimburgo Tip Tours, uno de los puntos destacados del recorrido es la Ross Fountain: una pieza decorativa francesa de 1862 que se sitúa en los jardines de Princes Street y refleja el arte y opulencia de la época victoriana.

Entre otros lugares de gran interés se encuentra la atractiva Charlotte Square, una de las partes mejor conservadas de esta ciudad "nueva" que dataría de finales del siglo XVIII. Otro punto clave que se puede conocer en otro de sus tours es Calton Hill, una colina que ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

En definitiva, los recorridos de Edimburgo Tips Tours destacan como una opción muy completa y atractiva para conocer la capital de Escocia sin dejar nada de lado. Su servicio con guías expertas incluye dos formatos: Free Tour y modalidad privada (tours privados a pie o con vehículo, recorridos para cruceros y para empresas e incentivos).