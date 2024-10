Los escándalos más sonados de la historia del fútbol: los cinco casos más escandalosos

El fútbol no es solo un juego apasionante, sino también un mundo en el que las emociones son a veces feroces. A lo largo de la historia de este deporte, ha habido muchos escándalos que han sacudido a la comunidad futbolística. Argentina no ha sido una excepción, ya que aquí también hubo un gran escándalo recientemente.

Pero hoy queremos hablar de casos de otra importancia. Veamos cinco de los casos más sonados que han dejado una profunda huella en los anales del fútbol mundial.

Liverpool vs Manchester United (1915)

Uno de los primeros grandes escándalos del fútbol ocurrió a principios del siglo XX. En 1915, hubo un partido entre el Liverpool y el Manchester United, cuyo resultado provocó sospechas.

“Manchester United” ganó 2-0, lo que parecía extraño dada la posición de los equipos en el torneo. Más tarde se supo que jugadores de ambos equipos se habían confabulado y habían hecho grandes apuestas sobre este resultado.

Como resultado, siete jugadores fueron inhabilitados de por vida. Este caso fue el primer precedente serio en la lucha contra el amaño de partidos en el fútbol.

El caso Totonero (1980)

En 1980, Italia se vio sacudida por un escándalo de corrupción llamado el Totonero. Resultó que muchos jugadores y funcionarios estaban metidos en la organización de apuestas clandestinas y en el amaño de partidos.

Las consecuencias fueron graves:

“Milan” y “Lazio” han pasado a la Serie B;

varios clubes empezaron la temporada siguiente con resultados negativos;

varios jugadores han recibido largas suspensiones.

El escándalo ha afectado gravemente a la reputación del fútbol italiano y ha obligado a las autoridades a reforzar su lucha contra la corrupción en este deporte.

“Calciopoli” (2006)

Otro escándalo italiano que ha sacudido el fútbol mundial. En 2006, se reveló que las directivas de varios clubes de la Serie A estaban en connivencia con los árbitros para obtener los resultados correctos en los partidos.

“Juventus”, “AC Milan”, “Fiorentina” y “Lazio” fueron los principales implicados en este caso. Las consecuencias no tuvieron precedentes:

Juventus perdió dos títulos de liga y acabó en la Serie B;

los demás clubes fueron sancionados y se les descontaron puntos;

muchos funcionarios fueron descalificados.

El escándalo afectó gravemente a la reputación del fútbol italiano y dio lugar a profundas reformas en la gobernanza de la liga.

“Calcioscommesse” (2011-2012)

Otro escándalo italiano relacionado con las apuestas deportivas. En 2011-2012, se supo que muchos jugadores y funcionarios estaban relacionados con la organización de amaños de partidos para obtener beneficios de las apuestas.

A resultas de la investigación:

más de 50 jugadores fueron descalificados;

21 clubes fueron multados o se les quitaron puntos;

algunos jugadores y entrenadores fueron condenados a penas de prisión.

Este caso demostró que el problema del amaño de partidos sigue vigente en el fútbol a pesar de todas las medidas adoptadas.

Podemos decir que estamos hablando de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del fútbol europeo. Y muchos deben haber perdido mucho dinero en apuestas en aquellos días, cuando su favorito, contra todas las leyes de la lógica, simplemente no ganaba.

El escándalo de Robert Heutzer (2005)

En 2005 hubo un gran escándalo en el fútbol alemán. Resultó que el árbitro Robert Heutzer influía deliberadamente en los resultados de los partidos, recibiendo grandes sumas de dinero por ello. Heutzer fue declarado culpable de manipular los resultados de varios partidos de la Segunda Bundesliga y de la Copa de Alemania. Por sus acciones, recibió una pena de prisión y una descalificación de por vida.

Este caso llevó a un mayor control del arbitraje en el fútbol alemán y a la introducción de medidas adicionales contra la corrupción.

Todos estos escándalos han dañado gravemente la reputación del fútbol, pero al mismo tiempo han contribuido a endurecer la lucha contra la corrupción y el amaño de partidos. Hoy en día, las autoridades futbolísticas prestan gran atención a garantizar la integridad de las competiciones, aunque todavía no ha sido posible erradicar por completo el problema.