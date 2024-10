S2 Grupo lanza el primer hub de innovación en ciberseguridad en España, S2X

La empresa de ciberseguridad y ciberinteligencia S2 Grupo ha presentado este jueves S2X, el primer hub empresarial de innovación abierta en ciberseguridad en España. Esta iniciativa nace con el objetivo de promover la soberanía digital en Europa, impulsando la creación de soluciones comerciales que ayuden a mantener la independencia tecnológica frente a otros continentes. El proyecto se centrará en áreas clave como la industria 4.0, la computación cuántica y la inteligencia artificial Según ha comunicado la compañía, el hub S2X funcionará como un espacio de colaboración donde podrán participar diversas entidades, desde empresas y startups hasta universidades e incubadoras. El propósito es fomentar un ecosistema único de innovación en ciberseguridad, que combine el talento interno de S2 Grupo con el conocimiento y las capacidades de agentes externos.

Durante la presentación, Andrés Núñez, director de desarrollo de negocio en S2 Grupo, destacó la importancia de desarrollar tecnologías disruptivas en un contexto en el que Europa se enfrenta a importantes desafíos geopolíticos y económicos. "Las conclusiones del informe de Mario Draghi para la Comisión Europea señalan que Europa debe actuar de forma decisiva para no quedarse atrás en sectores clave como la ciberseguridad", explicó Núñez.

S2X no solo se enfocará en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también en la creación de oportunidades de negocio viables a medio y largo plazo. "Estamos hablando de crear los negocios de ciberseguridad del futuro, que aún no existen", afirmó Jordi Oliver, Business Innovation Manager de S2 Grupo. Según Oliver, el entorno empresarial actual se ha vuelto cada vez más volátil y cambiante, lo que exige una capacidad de adaptación casi inmediata. Por ello, el hub se centrará en el concepto de "negocio transformacional", anticipando las necesidades del futuro en un entorno BANI (frágil, ansioso, no lineal e incomprensible).

Plataforma de innovación abierta

Además de su enfoque en la colaboración externa, S2X también impulsará la innovación interna de S2 Grupo a través de un programa de aceleración de ideas para sus empleados. Las ideas seleccionadas pasarán por un proceso de desarrollo y mentoría con expertos de distintos perfiles para transformarlas en soluciones comerciales. Paralelamente, S2X abrirá sus puertas a startups y empresas interesadas en co-crear nuevos productos y servicios en el ámbito de la ciberseguridad. Este enfoque de innovación abierta permitirá a S2 Grupo aportar su experiencia y conocimiento para potenciar proyectos que puedan contribuir a la soberanía tecnológica europea.

Un ejemplo del potencial de S2X es el caso práctico de intraemprendimiento presentado durante el evento, relacionado con la tecnología Blockchain. Alberto Sáez, subdirector de Red Team de S2 Grupo, presentó una solución innovadora capaz de monitorizar, identificar y extraer información en tiempo real de la Blockchain de Ethereum. Esta tecnología permitirá detectar archivos relacionados con ciberataques y mensajes maliciosos en la red, contribuyendo al cumplimiento de la normativa MiCA, que será de aplicación para entidades financieras que operen con criptoactivos en los próximos años.

La puesta en marcha de S2X refuerza el compromiso de S2 Grupo con la investigación, el desarrollo y la innovación en ciberseguridad. La empresa, que ya cuenta con una sólida trayectoria en el sector, busca con esta iniciativa consolidarse como un referente en el desarrollo de soluciones disruptivas y contribuir al liderazgo europeo en un ámbito estratégico para el futuro. "S2X no es solo una apuesta por la ciberseguridad, sino por la soberanía digital de Europa, un objetivo clave para garantizar la competitividad y la seguridad del continente en los próximos años", concluyó Andrés Núñez.