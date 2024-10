"Debemos negarnos a la regulación de la IA hasta que no sepamos lo que es", Marc Vidal

En la ponencia titulada '¿Llegas a tiempo al futuro?', Marc Vidal ha animado a los empresarios y directivos reunidos por Madrid Foro Empresarial e Inforges a que se lancen al cambio y a que adopten nuevas tecnologías para responder a los desafíos del futuro Bajo el título 'Impulsando el Crecimiento de las Empresas con IA: Casos Prácticos y Soluciones Reales', se ha celebrado una jornada en la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela, clave para debatir el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el crecimiento empresarial.

El acto, organizado por Madrid Foro Empresarial y la consultora tecnológica Inforges, ha contado con la ponencia de Marc Vidal, uno de los mayores referentes mundiales en economía digital, que ofreció una conferencia titulada '¿Llegas a tiempo al futuro?'. Su intervención se ha centrado en la urgencia de que las empresas adopten nuevas tecnologías para responder a los desafíos del futuro. Vidal ha destacado: "No saber si estamos listos para el futuro, genera incertidumbre. Vamos a vivir eternamente así por la revolución que estamos viviendo, por eso debemos ser más flexibles ante todos los cambios y más con los errores". Además, el divulgador tecnológico ha enfatizado que: "Debemos negarnos siempre ante la regulación de la Inteligencia Artificial. Es como si hubiesen pedido se regulase la electricidad, no hubiese tenido nunca lo que tenemos ahora. Se debería regular cuando sepamos lo que es".

El evento ha reunido a más de un centenar de directivos de pymes, multinacionales y directivos de banca, interesados en conocer de primera mano cómo la IA puede impulsar sus negocios y mejorar la eficiencia operativa.

La jornada ha comenzado con la intervención de los organizadores. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, ha destacado la importancia de eventos como este para la comunidad empresarial: "La inteligencia artificial es vital para las empresas y empresarios de Madrid, impulsa la innovación, mejora la toma de decisiones y optimiza los procesos clave. Adoptarla hoy es asegurar la competitividad y el crecimiento en un entorno cada vez más digital".

Por su parte, José Antonio Muñoz Marín, socio director de Inforges, ha subrayado la relevancia de la inteligencia artificial en la estrategia empresarial y la colaboración entre el sector privado y las instituciones, insistiendo en la importancia para las empresas de apoyarse "en un socio estratégico como Inforges que tras 46 años en el mercado, lleva en su ADN la gestión del cambio y, por tanto, es capaz de ayudar a las empresas en sus objetivos de negocio a través de la palanca de la tecnología".

El programa del evento ha incluido también intervenciones de expertos tecnológicos que han compartido casos de éxito sobre la aplicación de la inteligencia artificial en sus respectivas áreas. Ricardo Ribeiro, gerente de Canales en SAP Business One España, se centraba en cómo las soluciones de IA ayudaban a pequeñas y medianas empresas a gestionar sus operaciones de forma más eficiente. Por su parte, María Selma, Embajadora y Champion Partner de Shopify, explicaba cómo la IA optimizaba la gestión de tiendas online, mejorando la visibilidad de productos y aumentando las tasas de conversión. Gregorio Chillón, arquitecto de soluciones en Lenovo, ha tratado cómo la IA aplicada al edge computing transforma la experiencia en el sector minorista. Finalmente, Rafael Morales, Microsoft Manager en TD Synnex, ha mostrado ejemplos del impacto de la IA en el entorno laboral, destacando las ventajas de herramientas como Copilot.

El evento concluía con un espacio de networking, donde los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece al tejido empresarial.

Sobre inforges

Inforges es una firma de consultoría tecnológica especializada en la mejora y transformación de procesos de negocio. Desde hace más de 45 años ayuda a empresas en la implantación de software de gestión, desarrollo digital, sistemas TI y ciberseguridad. Con amplia experiencia en proyectos internacionales, su presencia a nivel nacional, proporciona cercanía a sus clientes. Inforges impulsa la transformación digital y la innovación tecnológica en las organizaciones gracias a sus áreas complementarias de Consultoría de negocio, Gestión del talento, Marketing