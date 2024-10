Swisslog descubre el lado humano de la automatización con soluciones adaptadas a las necesidades del e-commerce, la gran distribución y las pymes como AutoStore

Barcelona, octubre de 2024 — Swisslog, líder global en soluciones automatizadas robóticas de logística basadas en datos y flexibles, participará de nuevo en Logistics & Automation Madrid, los días 27 y 28 de noviembre en IFEMA. En su stand 7D10 (pabellón 7), dará a conocer sus soluciones de automatización y software totalmente integradas diseñadas para las necesidades específicas del e-commerce, la gran distribución y las pymes en el marco de este evento de referencia en España del ámbito de la tecnología intralogística.

Tecnología altamente probada Swisslog es uno de los principales integradores de AutoStore, con más de 400 proyectos en todo el mundo. En Logistics & Automation, los visitantes podrán ver una demostración en directo de este sistema de almacén robotizado para el almacenamiento y la recuperación automatizados.

La última incorporación es AutoStore “Freeze"/ Multi-Temperature Grid, el sistema de preparación de pedidos y almacenamiento compacto de alta densidad para piezas pequeñas, que funciona en un entorno de 3 temperaturas, siendo una innovación única en Europa.

Esta solución pilotada por el WMS de alto rendimiento SynQ ya ha sido galardonado con el prestigioso premio Kings of the Supply Chain 2024 en Francia, que reconoce el trabajo pionero realizado por Swisslog y La Réserve des Saveurs para revolucionar los procesos de almacenamiento y preparación de pedidos.

Presentación del caso de éxito de La Réserve des Saveurs Este caso de éxito, que combina las tecnologías AutoStore Multi-Temperature Grid /“Freeze" y la nueva estación de picking doble Fusion Port Staging, se presentará en primicia en España el primer día de Logistics & Automation en una ponencia liderada por Antonio Peña, nuevo Managing Director & Head of Sales de Swisslog Iberia, así como Isaac Hernández, Swisslog AutoStore Sales Manager Iberia. Será el 27 de noviembre, de 10:30 a 11 h en la sala del Foro Tecnológico en IFEMA.

Más eficiencia, menos errores En el stand de Swisslog, los visitantes también tendrán la oportunidad de ver en acción el robot AutoStore R5 Pro y cómo la automatización puede mejorar la eficiencia, reducir los errores y crear un entorno de trabajo más atractivo en sectores estratégicos como el e-commerce, la gran distribución, los supermercados o los productores de alimentación, entre otros.

Gracias a su diseño exclusivo, AutoStore destaca por su elevada densidad, permitiendo ahorrar hasta un 60% espacio y almacenar de forma eficiente hasta cuatro veces más de producto. Además, agiliza y mejora el proceso de almacenamiento y recuperación, pudiendo crecer sobre la marcha y añadir tecnologías adicionales como transportadores, estaciones de embalaje y mucho más.

El lado humano de la automatización Bajo el lema “El lado humano de la automatización”, Swisslog quiere mostrar en Logistics & Automation Madrid su compromiso a la hora de acompañar a sus clientes en sus desafíos diarios, enfatizando en la importancia de los profesionales que aportan su amplia experiencia. “Logistics & Automation será una buena oportunidad para conocer a nuestros expertos en intralogística, que aportan a cada proyecto una profunda experiencia específica en el sector, respaldada por su espíritu de colaboración”, subraya Antonio Peña, Managing Director & Head of Sales de Swisslog para España.

Contacto

Magali Meunier

Marketing Manager Spain

P.I. Torrent la Pastera, c/ Bages s/n - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Mail: Magali.Meunier@swisslog.com

swisslog.com

Sobre Swisslog

Dan forma al futuro de la intralogística con soluciones automatizadas robotizadas, basadas en datos y flexibles que consiguen un valor excepcional para nuestros clientes. Swisslog ayuda a las empresas con visión de futuro a optimizar el rendimiento de sus almacenes y centros de distribución con sistemas de automatización y software preparados para el futuro. La oferta integrada incluye consultoría, diseño e implantación de sistemas y asistencia al cliente de por vida en más de 50 países.

Swisslog forma parte del Grupo KUKA, proveedor líder mundial de soluciones de automatización inteligentes con más de 14.000 empleados en todo el mundo.