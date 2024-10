EPOC España llama a la vacunación frente a infecciones respiratorias para proteger y mejorar la calidad de vida de los pacientes

En un sondeo realizado por la asociación, el 17,8% los pacientes manifiesta desconfianza hacia las vacunas.

La EPOC afecta al 10% la población entre 40 y 80 años, el 75% ellos sin diagnosticar.

18 de octubre, 2024. La asociación EPOC España, de pacientes y familiares afectados por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), alerta sobre la importancia de la vacunación en las personas que padecen esta patología para prevenir infecciones respiratorias comunes como la gripe, la neumonía o el virus respiratorio sincitial (VRS), así como el herpes zóster. La EPOC afecta al 10% la población española entre 40 y 80 años, y se estima que el 75% los casos están sin diagnosticar, según el estudio EPISCAN II. Las infecciones respiratorias pueden agravar significativamente el estado de salud de estos pacientes, provocando hospitalizaciones y empeorando su pronóstico, por lo que la vacunación se presenta como una estrategia de prevención altamente eficaz y coste-eficiente.

Las guías clínicas y sociedades científicas recomiendan de manera clara la vacunación frente a la gripe, el neumococo y la COVID-19 para los pacientes con EPOC. En algunos casos, los expertos también recuerdan la necesidad de vacunarse contra la tosferina para aquellos que no fueron vacunados en su infancia. Además, la guía GOLD, uno de los principales documentos de referencia en el manejo de la EPOC, recomienda la vacuna contra el herpes zóster, especialmente en pacientes que reciben tratamientos con esteroides, ya que estos tienen un mayor riesgo de complicaciones en caso de infectarse.

Un reciente sondeo realizado por EPOC España entre 200 pacientes ha revelado que, a pesar de la buena acogida de algunas vacunas, aún persisten dudas y bajas tasas de inmunización en áreas clave. Según los datos recopilados, el 94,5% los encuestados se vacuna regularmente contra la gripe y el 90,4% contra la COVID-19. Sin embargo, la vacunación frente a la neumonía disminuye al 80,8%, mientras que solo el 16,4% ha recibido la vacuna contra el VRS y un 19% contra el herpes zóster.

En el caso de la neumonía o el VRS, la mayor parte de los pacientes no vacunados afirman que sus médicos no les han recomendado o indicado estas vacunas. Esta falta de indicación médica incide directamente en la estrategia de prevención para los pacientes con EPOC, quienes, debido a su condición, están en mayor riesgo de complicaciones graves.

Por otro lado, el sondeo refleja un desafío importante: el 17,8% los pacientes encuestados manifiesta desconfianza hacia las vacunas en general o hacia alguna de ellas en concreto. Este dato subraya la necesidad de intensificar las campañas de información y educación sobre los beneficios y la seguridad de la vacunación, especialmente en grupos de riesgo como los pacientes con EPOC. En sus aclaraciones en el sondeo, para no vacunarse de todas o de algunas de las recomendadas los pacientes se apoyan en argumentos como que “solo confío en las de la gripe y neumonía”, “porque veo que las personas que se vacunan se ponen enfermas”, “porque no me las han propuesto mis médicos”, “porque no sé para qué sirve”, “porque no creo que sean eficaces” o “porque nunca me han dicho que tengo que vacunarme”.

La vacunación, además de prevenir complicaciones graves, es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad. EPOC España reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la importancia de que los pacientes reciban todas las vacunas recomendadas, incluidas aquellas menos conocidas o de momento no financiadas por la Seguridad Social como las del VRS y el herpes zóster.

Más información en EPOCESPANA.ORG