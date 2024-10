Cerciora ofrece asesoramiento personalizado para detectar prácticas abusivas en la financiación de vehículos

En España, se financian alrededor de 800.000 vehículos al año. Se trata de un mecanismo que es clave para el funcionamiento del mercado automotor. Sin embargo, esta práctica puede estar sujeta a acciones indebidas. Puntualmente, hay entidades financieras que aplican intereses excesivos u ofrecen contratos que no cumplen con condiciones básicas de transparencia.

A propósito de esto, los clientes pueden ser víctimas de prácticas abusivas, especialmente si el TAE (Tasa Anual Equivalente) real difiere del establecido al inicio, o si los intereses aplicados son superiores a los del mercado. En este contexto, la empresa especialista en reclamaciones Cerciora cuenta con un equipo legal que se enfoca en proporcionar asesoramiento personalizado, incluyendo un análisis gratuito, para controlar este tipo de situaciones.

Prácticas abusivas habituales en la financiación de vehículos Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios al financiar un vehículo es la falta de transparencia en los contratos. A menudo, la información acerca de los intereses y el coste real que se debe asumir no resulta clara. En este sentido, el TAE que se anuncia puede no coincidir con el real. Por lo tanto, el cliente debe gastar más dinero del que había estipulado a la hora de firmar.

Este tipo de prácticas engañosas suponen una carga financiera excesiva, por lo que pueden ser reclamadas judicialmente. Otra situación irregular que se da con frecuencia es la aplicación de intereses usurarios. Según indican los especialistas de Cerciora, la legislación española establece que cualquier préstamo con un tipo de interés proporcionalmente elevado en comparación con lo que es normal en el mercado puede ser nulo.

Con respecto a esto, si al financiar un vehículo los tipos de intereses aplicados superan considerablemente los valores considerados como razonables, se puede configurar una situación de usura. En estos casos, el contrato es pasible de ser anulado.

Análisis de contratos de financiación de forma gratuita Los profesionales de Cerciora ofrecen apoyo a los consumidores que sufren por falta de transparencia o inconsistencias a la hora de determinar el TAE al adquirir un producto financiero. Esta firma se caracteriza por proporcionar servicios de análisis y revisión de contratos de forma gratuita para detectar si existen abusos.

En particular, a través de la página web de esta empresa es posible solicitar una revisión sin cargo. Por lo general, los profesionales de esta firma proporcionan una respuesta en un tiempo no mayor a las 48 horas, después de analizar de manera minuciosa todos los aspectos relacionados con el TAE y los intereses aplicados.

En caso de detectar irregularidades, este equipo ofrece representación legal para reclamar la devolución de los intereses pagados, así como cualquier otro monto que resulte indebido.

En definitiva, Cerciora es un aliado estratégico de los usuarios y consumidores que afrontan una situación de abuso por usura o falta de transparencia en el contrato de financiamiento de su vehículo.