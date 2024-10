El Campeonato de Europa de Flying Dutchman pide paso en aguas de la bahía gaditana

El CN Puerto Sherry organiza un evento de talla internacional que traspasa el interés deportivo Más de cien deportistas de diez países competirán a bordo de uno de los monocascos dobles más rápido y exigentes del mundo.

La flota llega a Puerto Sherry para quedarse y convertirlo en puerto referente de la clase internacional.

En Puerto Sherry ya está todo preparado para la celebración de una nueva cita deportiva de máximo nivel y exigencia, que volverá a poner el foco de la vela mundial en el puerto deportivo y la bahía gaditana, se habla del Campeonato de Europa de la clase internacional Flying Dutchman que organiza el CN Puerto Sherry entre los próximos días 18 y 26 de octubre, reuniendo en Andalucía a los mejores navegantes del continente europeo. No es la primera vez que regatistas de la clase Flying Dutchman participan en una prueba organizada por el CN Puerto Sherry, club que ya organizara una regata en el año 2021, pero sí es inédito un evento internacional de esta envergadura en sus aguas.

El campeonato se enmarca en la World Race Flying Dutchman 2024/25, un evento global que se extenderá desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, con una serie de regatas que culminarán con el Campeonato del Mundo de la clase en la próxima primavera. Este será el primer europeo desde el disputado en el año 2019 en Hungría, ya que la clase organiza el mundial dos años consecutivos en Europa y el siguiente en América u Oceania y la pandemia obligo a reorganizar calendarios. Sí es anual la organización de la Euroflying Cup, un circuito europeo que comienza en España y pasa por Italia, Croacia, Austria y Alemania en la semana de Kiel. En España, Altea ha sido durante 20 años la encargada de abrir el circuito, pero en el 2025 el puerto de partida será Puerto Sherry.

Una regata que traspasa el interés deportivo para convertirse en un reclamo para la promoción de la ciudad, la provincia y la comunidad andaluza, y que pone de manifiesto el valor de la Vela como motor económico para la región, algo a lo que viene contribuyendo el CN Puerto Sherry asumiendo retos deportivos como el que está a punto de comenzar.

La elección de Puerto Sherry para ser la sede del europeo y el mundial estaba clara, dadas sus altas prestaciones tanto para la navegación como para el turismo náutico, su hospitalidad y una capacidad organizativa más que demostrada. La combinación de una infraestructura náutica de primer nivel, su ubicación estratégica y su clima favorable, lo convierten en uno de los destinos más destacados para eventos de vela competitiva a nivel internacional.

Un Campeonato con historia y prestigio

El Flying Dutchman es un barco de doble tripulación con un diseño elegante y de alto rendimiento, que ha jugado un papel clave en la historia de la vela olímpica española. Este barco, diseñado en 1952, alcanzó su mayor gloria con el oro de Jane Abascal y Miguel Noguer en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, y la victoria de Luis Doreste y Domingo Manrique en Barcelona 1992. Aunque dejó de ser clase olímpica en 1992, sigue siendo uno de los monocascos más rápidos y técnicamente exigentes del mundo, con una eslora de 6,06 metros.

El barco es reconocido como el "Príncipe del Mar" por su nobleza, potencia y diseño agresivo. Es un barco que no pasa desapercibido, ni para navegantes ni para espectadores, debido a su velocidad y complejidad técnica. No es un barco fácil de manejar, y solo los regatistas más experimentados pueden sacar lo mejor de él, lo que lo convierte en un verdadero desafío náutico. A sus 67 años de edad, sigue siendo uno de los monocascos de dos tripulantes más rápidos del mundo.

En el europeo de Puerto Sherry participan un total de 63 barcos y 126 deportistas de 10 países, siendo Alemania el país que más barcos aporta con 30. Le sigue España con 9, Países Bajos con 8, Hungría y Polonia con 4 cada uno, República Checa, Portugal y Suiza con 2 y Austria e Italia con un equipo cada uno. El campeonato no solo será una competencia de alto nivel, sino también un espacio de encuentro para la comunidad internacional de navegantes de la clase Flying Dutchman, contribuyendo al intercambio de experiencias entre regatistas de todas las edades, incluidos olímpicos y campeones de Europa y del Mundo.

Lo mejor de cada casa

El regatista gaditano y líder del equipo de regatas Timón de Roche, Pepe Ruiz, junto a su compañero Fran Martínez, es referente español en la Clase Flying Dutchman y uno de los artífices de la organización de este europeo que está a punto de comenzar. Ruiz, representante del RCN de Cádiz, y Martínez del RCN de Torrevieja, campeones del mundo máster en el año 2021 y vigentes subcampeones de Europa, forman una de las tripulaciones favoritas en la batalla por el título continental. El equipo de regatas Timón de Roche se presenta con otro barco puntero tripulado por Pablo Villar y Juan Pablo de Diego bajo la bandera del RCM de Sotogrande.

El objetivo no parece fácil ante la presencia de los mejores aspirantes de la clase, como es el caso de la tripulación germana formada por Kay-uwe Lüdtke y Kai Schafers, del Yatch Club Hannover, campeones del mundo desde el pasado marzo, campeones de Europa y recientemente proclamados campeones nacionales en su país, o los húngaros Szalbolcs Majthenyi y Andras Domokos, campeones del mundo en más de una docena de ocasiones.

Las quinielas incluyen también a los holandeses Enno Kramer y Ard Geelkerken, los españoles Gines Romero Bernabeu y Álvaro Moreno Egea del RCN de Torrevieja, las tripulaciones alemanas de Hans- Peter Schwarz/Roland kirst, Killian koenig/Johannes Brack, y Shmuel Markoff/Lars Stöckmann del Yacht Club Hannover, y Nicola y Francesco Vespasiani de Italia, entre otros.

Entre las mujeres, la favorita es Meike Greten con su tripulante Tom Greten, también del Yacht Club Hannover, el más nutrido de la clase en el mundo.

En la organización de este campeonato, el CN Puerto Sherry emplea en torno a treinta personas entre comités de tierra y mar, seguridad, marinería y otros servicios necesarios para poner en marcha la maquinaria.

Con varios días de mediciones, papeleo y entrenamientos, la competición arranca el lunes día 21 de octubre al mediodía y continuará hasta el sábado 26, último día de regatas que albergará también la entrega de trofeos.

El Campeonato de Europa de Flying Dutchman es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con la secretaría internacional de la clase, cuenta con los avales de la Real Federación Española de Vela y la Federación Andaluza de Vela, el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y el patrocinio principal de Puerto Sherry.