Aaron Cobos; El inigualable actor 360 que brilla en cada escena

Un viaje de 24 años de pasión y entrega artística

Desde los vibrantes escenarios de Broadway hasta las coloridas calles de España, Aaron Cobos ha demostrado ser un actor y artista multifacético cuyo talento y dedicación lo han llevado a lo más alto de la escena teatral y musical internacional. Con una carrera que abarca 24 años, Cobos no solo ha conquistado audiencias con su impresionante versatilidad, sino que también ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo.

Un inicio prometedor Nacido en Alicante, España, Aaron Cobos comenzó su travesía artística en la ciudad que lo vio crecer. Su pasión por las artes escénicas lo llevó a vivir en ciudades emblemáticas como Madrid, Barcelona, Málaga, Miami y Nueva York, cada una enriqueciendo su experiencia y ampliando sus horizontes.

El salto a la fama En 2005, Aaron se trasladó a la Gran Vía de Madrid para unirse al elenco de "HOY NO ME PUEDO LEVANTAR", el musical de Mecano que marcó un antes y un después en su carrera. Este fue solo el inicio de una serie de éxitos en el teatro musical, incluyendo producciones de renombre como "ALADDIN", donde debutó como coreógrafo, "HIGH SCHOOL MUSICAL" de Disney, "MAMMA MIA!", interpretando a Chilli, "MY FAIR LADY" junto a Paloma San Basilio y "PRISCILLA REINA DEL DESIERTO".

Expansión internacional La carrera de Aaron no se limitó a los escenarios españoles. Su talento lo llevó a la televisión como presentador y actor en el programa "BIRLOKUS KLUB" de Telecinco Mediaset España. Además, acompañó a Paloma San Basilio en la gira "HASTA SIEMPRE" como actor-coreógrafo y corista, recorriendo España, Latinoamérica y Norteamérica. Aaron también se destacó como presentador oficial en España y Latinoamérica de "DISNEY LIVE!", una serie de espectáculos internacionales que encantaron a públicos de todas las edades.

En 2016, su carrera dio un giro trascendental cuando se trasladó a Miami para protagonizar "LORCA EN UN VESTIDO VERDE", obra del dramaturgo y premio Pulitzer Nilo Cruz. Posteriormente, en Nueva York, trabajó con el director y coreógrafo Luis Salgado en "IN THE HEIGHTS" de Lin-Manuel Miranda, versión que ganó seis premios mundiales de Broadway y obtuvo 18 nominaciones en los HELEN HAYES AWARDS, ganando nueve premios incluyendo Mejor Musical en USA.

Regreso a España y nuevos proyectos Después de tres años en Estados Unidos, Aaron regresó a España para continuar su carrera en el teatro, la televisión y como coreógrafo. Participó en el famoso musical "A CHORUS LINE" dirigido por Antonio Banderas y Baayork Lee, y en "GODSPELL", nuevamente bajo la dirección de Banderas y Emilio Aragón. Actualmente, forma parte del elenco de "GYPSY", su tercer proyecto junto a Banderas.

Un maestro de la danza y la interpretación Aaron Cobos no solo es un actor consumado, sino también un reconocido coreógrafo y profesor de danza moderna, danza comercial y teatro musical. Ha impartido seminarios y talleres en Europa, América, Latinoamérica y China, compartiendo su vasta experiencia con aspirantes a artistas. Su pasión por la enseñanza lo llevó a colaborar con la "Escuela Internacional de Danza" en Alicante bajo la dirección de Víctor Ullate Roche, aportando su conocimiento y experiencia a la próxima generación de artistas.

Versatilidad y compromiso Además de su carrera en el teatro, Aaron ha trabajado como locutor en diversos proyectos, desde anuncios publicitarios hasta narraciones de documentales. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos lo convierte en un profesional altamente demandado en la industria. Su dominio de varios idiomas, incluyendo inglés y español, le ha permitido trabajar en una variedad de proyectos internacionales.

Reconocimientos y logros A lo largo de su carrera, Aaron ha recibido numerosos reconocimientos. Ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto en los BROADWAY WORLD AWARDS SPAIN 2023 y como Mejor Interpretación Masculina en los PREMIOS TEATRO MUSICAL SPAIN 2023. Además, ha grabado los discos de los musicales "GODSPELL" y "A CHORUS LINE", los cuales están nominados para los Latin Grammy Awards. Su participación en "IN THE HEIGHTS" le valió seis premios mundiales de Broadway y 18 nominaciones en los HELEN HAYES AWARDS, ganando nueve premios incluyendo Mejor Musical en USA.

Futuro prometedor Actualmente, Aaron Cobos sigue explorando nuevas aventuras y proyectos, destacándose también como creador de contenido y microinfluencer, colaborando con más de 40 marcas y empresas de renombre.

Con 24 años de una carrera que sigue en ascenso, Aaron Cobos es un ejemplo de pasión, dedicación y talento. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con dejar una marca indeleble en el mundo del espectáculo.

Actualmente, se podrá ver en el musical "GYPSY" producido y dirigido por Antonio Banderas en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga. Se meterá en la piel de un personaje que le va como anillo al dedo. Esta es su tercera producción con Antonio banderas y TULSA es su nuevo reto, donde además de defenderlo cada día sobre el escenario, Aaron será también el asistente de dirección de Antonio Banderas y se quedará de responsable de la coreografía del musical en la figura de DANCE CAPTAIN.

Aaron Cobos lo tiene todo y es una prueba viviente de que con trabajo arduo, talento y perseverancia, se puede alcanzar el estrellato. Su travesía artística continúa, y están seguros de que lo mejor está por venir.