Liverso, la fuerza inmobiliaria de Grupo Nido Capital

Liverso, parte de Grupo Nido Capital, ha consolidado su posición como una de las principales agencias inmobiliarias especializadas en la comercialización de promociones propias. La estrategia de Liverso se basa en la creación de una sólida red de asesores inmobiliarios locales, lo que permite un servicio cercano y adaptado a las necesidades de cada mercado, optimizando así la comercialización de sus promociones.

La colaboración estrecha con agentes locales refuerza la capacidad de respuesta de la agencia, manteniéndola ágil y en sintonía con las demandas del mercado inmobiliario en cada área. Este modelo permite al grupo tener control total sobre el proceso, desde la planificación y el diseño de viviendas hasta la venta final. La participación activa de la agencia en cada etapa brinda un conocimiento profundo y completo del producto a comercializar. De este modo, Liverso ha logrado comercializar con éxito y en tiempo récord las promociones inmobiliarias de Grupo Nido Capital, destacándose en un sector inmobiliario cada vez más competitivo.

Éxito rotundo en la comercialización de la promoción Orighen Liverso ha alcanzado un nuevo hito al vender el 100% las viviendas de la promoción Orighen, un proyecto actualmente en construcción que se destaca por su diseño moderno y sus amplios espacios habitables. Durante el proceso de comercialización, Liverso aplicó estrategias de marketing efectivas, aprovechando herramientas digitales como redes sociales y publicidad segmentada para captar clientes potenciales. Además del empleo de su amplia base de datos de potenciales compradores por medio de mailings, o que hizo que cientos de personas conocieran la promoción de manera exponencial y en tiempo record. Al analizar las necesidades específicas de los compradores, se desarrolló un mensaje centrado en la serenidad y el confort que ofrece Orighen.

Este éxito demuestra la capacidad de Liverso para identificar y responder a las demandas de un mercado exigente, proporcionando proyectos que combinan calidad de vida y comodidad.

Promoción Smart Places: Éxito anticipado en ventas Aún en fase de construcción, la promoción Smart Places de Grupo Nido Capital ha vendido más del 90% sus oficinas. Este destacado logro refleja la implementación de una estrategia comercial eficiente por parte de Liverso, que participó en el desarrollo del producto mediante un análisis exhaustivo del mercado. Esta labor permitió identificar las necesidades del sector terciario de oficinas, asegurando que las características del proyecto se alinearan con la demanda actual y, por ende, facilitando su rápida comercialización. Además, el equipo comercial de Liverso ha demostrado una gran adaptabilidad, ajustándose a las preferencias y exigencias de cada cliente, tanto en términos de horarios como de ubicaciones. Su enfoque personalizado y proactivo ha sido clave en el éxito de ventas, ofreciendo un servicio ágil y eficiente que responde a las dinámicas y expectativas de un mercado en constante evolución.

Con un enfoque especializado y un sólido historial de éxitos, Liverso refuerza su posición en el mercado al comercializar de manera efectiva los productos del Grupo. La involucración de la agencia en el diseño de estos productos asegura que las ofertas estén alineadas con las demandas del mercado, mejorando así la experiencia de los clientes. Esta combinación de comercialización y diseño estratégico permite a Liverso adaptarse rápidamente a las necesidades del sector inmobiliario, consolidando aún más su relevancia y competitividad.

El éxito de Liverso no se detiene con Orighen y Smart Places. La inmobiliaria sigue consolidando su liderazgo en el mercado con otras promociones igualmente prometedoras. Almitak (en Mijas), un proyecto que apenas está en las etapas previas a la construcción, ya ha asegurado el 80% sus reservas, mientras que Rozas, otra de las joyas del portafolio de Grupo Nido Capital, ha alcanzado un 45% reservas antes del inicio de las obras. Estos resultados demuestran no solo la eficacia de Liverso en la comercialización de proyectos innovadores, sino también la confianza que el mercado deposita en cada uno de los desarrollos del Grupo.

Con una visión estratégica, una capacidad inigualable para adaptarse a las necesidades del cliente y un enfoque proactivo en la comercialización, Liverso se reafirma como la agencia de referencia en el sector inmobiliario. Cada nuevo proyecto no es solo una construcción, sino una oportunidad para elevar los estándares de calidad y servicio en un mercado en constante cambio. Liverso no solo vende propiedades, crea experiencias de vida que continúan marcando la diferencia en el sector inmobiliario.