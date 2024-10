¿Buscas inspiración para maquillarte? Este otoño triunfa el color, por aquí las nuevas propuestas en maquillaje:

KIKO MILANO

KIKO MILANO se ha unido a la última tendencia que ha recorrido las pasarelas de todo el mundo: las máscaras de pestañas de colores. Este otoño dejan de lado el negro clásico para sorprender con otras gamas de colores:

Efecto mirada eléctrica : donde el azul eléctrico cobra protagonismo, un tono vibrante que resalta el color de los ojos, perfecto para un look tanto de día como de noche. El tono 01 Electric Blue de KIKO Milano transforma un look normal o aburrido a un maquillaje interesante y diferente.



Efecto sofisticado y elegante: con la máscara de pestañas en color verde turquesa se consigue transformar un look sencillo en una opción más sofisticada. Se trata de un tono versátil que se complementa con todos los colores de ojos, resalta los ojos marrones, acentúa los ojos verdes o logra un contraste fantástico con los ojos azules.

KIKO Milano da la posibilidad de obtener un resultado con efecto de volumen panorámico y un color intenso, gracias a Maxi Mod Colour Mascara en el tono 06 Turcoise.

Efecto sutil y sorprendente : con el uso de las máscaras de pestañas de color marrón nos permitirá resaltar el color natural de los ojos verdes o azules.

El tono 02 Brown de KIKO Milano, permite dar rienda suelta a la imaginación para crear tanto looks ahumados como maquillajes más dramáticos. PVPR*: Maxi Mod Colour Mascara: 13,99 €



Otra novedad de KIKO MILANO es su nueva colaboración con Ms. Sampaio, una paleta de sombras de edición limitada. Según Sara Sampaio: “Diseñamos estas paletas pensando en cada mujer. Dependiendo si se desea un ‘sea look’ con ojo ahumado para una noche especial o un toque de brillo para el glamur diario, hay una combinación perfecta esperando ser descubierta. Se trata de jugar con los tres estilos diferentes, la combinación de colores armoniosos en cada paleta, divertirse y expresarse de una manera que te sientas tú”.

“Estoy encantada de haber creado estas glamurosas paletas con KIKO Milano: ¡una selección de mis tonos imprescindibles para cada evento!” concluye Miss Sampaio. PVPR: 26,99€

REVIDERM

La firma alemana a la vanguardia en dermocosmética biomimética y tecnología de belleza para uso profesional nos ha presentado estos días su colección de maquillaje inspirada en el cuidado de la piel con texturas innovadoras y diseños de colores personalizables.



Pensados incluso para utilizar después de tratamientos médico-estéticos o en pieles sensibles, la gama de maquillaje cuenta con una combinación de minerales micronizados e ingredientes de alta calidad que garantiza una máxima tolerabilidad.

Entre los ingredientes: la Cafeína, que reduce la hinchazón y favorece la circulación sanguínea con efecto antiojeras, los Pigmentos biomiméticos, el Ácido hialurónico, la vitamina E, Hyaluronic Filling Spheres, esferas de ácido hialurónico que proporcionan hidratación duradera, y Rosa vita, un extracto de té blanco altamente antioxidante.



PERRICONE

La historia de la marca de Perricone es la historia del éxito del doctor Nicholas V. Perricone, su fundador, un dermatólogo clínico reconocido como el padre de la teoría del envejecimiento causado por la inflamación. Su teoría, y en parte la razón de su éxito, apunta a que los daños que comúnmente se asocian al paso del tiempo pueden ser tratados como una enfermedad, y no como un proceso natural de envejecimiento.

Perricone además de tratamientos faciales diseña productos para maquillarte a diario. Uno de sus últimos lanzamiento es su nuevo Blush en formato bálsamo, un colorete en barra que no sólo da un color natural a las mejillas, sino que además trata la piel y la rejuvenece, reduciendo incluso las manchas con su uso continuado.

Y es que “la línea No Makeup Skincare nació con esa filosofía: productos que mejoran la apariencia de la piel mientras la cuidan, evitando procesos inflamatorios que aceleran el envejecimiento. Esta visión ha sido clave para que los productos de Perricone MD sean conocidos no solo por ensalzar la belleza natural, sino también por sus potentes ingredientes activos”, comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Y además añade: “No se trata solo de darle un toque de color a las mejillas, sino de aprovechar cada aplicación para tratar la piel con antioxidantes, ceramidas y otros activos que ayudan a mejorar su textura y luminosidad”. Y tal y como detalla David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD: “El No Make Up Blush Balm de Perricone MD permite construir la intensidad del color que deseas, más fuerte o más suave, y deja un acabado jugoso y luminoso”.



Entre sus ingredientes: vitamina C Ester, una forma de vitamina soluble en grasa que permite una absorción más eficaz y profunda a diferencia de la vitamina C tradicional, también contiene ceramidas y aceite de semilla de flor de camelia, rico en antioxidantes y ácidos grasos omega-6. Me encanta su efecto “buena cara” y su nuevo formato, perfecto para llevarlo en el bolso, y es apto para todo tipo de pieles.

MAYBELLINE

Maybelline New York nos presenta su nuevo combo para conseguir unos labios hidratados y con volumen: Lifter Liner & Lifter Gloss.

Lifter Liner es el novedoso lápiz de labios con una fórmula cremosa con ácido hialurónico y aceite de jojoba que esculpe y define los labios. Sus pigmentos de color permiten un deslizamiento suave y fácil de integrar y difuminar.

Para conseguir un efecto lifting se completa con el delineado con Lifter Gloss, el brillo de labios con ácido hialurónico que nutre, hidrata y realza de forma visible el contorno de tus labios con un aspecto muy natural. Además, cuenta con un aplicador XXL que reparte el producto en una sola pasada.

LIFTER LINER P.V.R: 7,99€ LIFTER GLOSS P.V.R. 8,99€

SISLEY

Sisley nos trae dos novedades en maquillaje:

La Máscara de pestañas Phyto-Noir: con un diseño que permite atrapar las pestañas desde la raíz proporcionando longitud y volumen durante más de 12 horas. Aporta 15 veces más su volumen tras su aplicación y las pestañas se transforman después de tan solo un mes de uso. Su fórmula integra una base de concentrado de rosa de Jericó con péptidos ricos en vitaminas. P.V.P: 63,50€



El Delineador de ojos Ligne-Noire: su fórmula contiene péptidos de vitamina que ayuda a mantener las pestañas fuertes y densas. Su punta fieltro suave permite una fácil aplicación y su color resiste hasta 12 horas. P.V.P: 61€