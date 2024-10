Del 16 al 17 de octubre se celebra el evento Project Management PMOn 2024 online

El 16 y 17 de octubre próximos, Editeca, la plataforma online especializada en formación para el sector de la construcción, llevará a cabo PM On 2024, un congreso orientado a expertos en gestión de proyectos constructivos. Este encuentro brindará una mirada novedosa sobre los avances tecnológicos y metodológicos más recientes que están impactando el sector tanto en España como en Latinoamérica.

La construcción se enfrenta a un reto creciente: la necesidad de contar con herramientas y competencias que faciliten la gestión eficaz de proyectos cada vez más sofisticados. En este marco, PM On 2024 se centrará en explorar las innovaciones Contech y metodologías revolucionarias como Lean Construction, fundamentales para alcanzar una construcción más inteligente y altamente eficiente.

Con un énfasis en la disrupción y la innovación metodológica, PM On 2024 busca consolidarse como un evento clave para aquellos profesionales que quieran mantenerse a la vanguardia en la gestión de proyectos de construcción, ofreciendo un espacio de intercambio, colaboración y aprendizaje aplicado.

Ponencias Contech y Project Management Manuel Villanueva, quien dirige el Máster en Construction Project Management de Editeca, estará a cargo de una ponencia que abordará el contexto y las necesidades actuales del sector. Villanueva, experto en la gestión de proyectos, evaluará cómo ha crecido la demanda de formación en herramientas y metodologías avanzadas, que las empresas de construcción necesitan cada vez más para enfrentar los desafíos del mercado.

“El Project Management Institute prevé que, en los próximos años, se requerirán alrededor de 25 millones de profesionales en la gestión de proyectos. Por ello, es esencial especializarse en este campo, y el máster de Editeca está diseñado para cubrir esta demanda y ofrecer soluciones seguras y efectivas”, afirmó Villanueva.

A su vez, Paco Gómez Escofet ofrecerá una conferencia centrada en la Innovación en la Construcción. En su intervención, analizará el estado actual de la industria en términos de tecnología y desarrollos innovadores que ya están siendo implementados tanto por compañías nacionales como internacionales. Además, se abordarán los desafíos y las oportunidades para integrar estas innovaciones en las prácticas diarias del sector constructor.

Ponencias LEAN Management José Luis Salvatierra será el encargado de impartir una conferencia sobre el Liderazgo LEAN, en la que se analizarán las competencias y habilidades blandas más valoradas por las grandes compañías para impulsar la innovación en proyectos de construcción. Se destacará la importancia de una gestión eficiente y un liderazgo sólido para garantizar el éxito en la implementación de Lean Construction.

César Felipe Valdez, José Luis Salvatierra, Manuel Villanueva y Rafael González del Castillo, CEO de Editeca, participarán en un debate abierto con el público, en el que se discutirán casos prácticos y los desafíos actuales del sector en torno a la metodología Lean Construction y su evolución en los próximos años.

El equipo académico responsable del Máster en Gestión de Proyectos de Construcción de Editeca (Construction Project Management) comenta:

“La demanda de profesionales especializados en Lean Construction ha aumentado de forma exponencial en los últimos tiempos. Las empresas del sector buscan cada vez más optimizar sus procesos y minimizar el desperdicio, tanto en tiempo como en recursos. Lean Construction brinda justamente eso: una metodología para maximizar la eficiencia en todas las etapas del proyecto. Hoy en día, las principales constructoras y desarrolladoras están activamente en busca de profesionales con formación en Lean, ya que esta forma de trabajo no solo mejora los márgenes de ganancia, sino que también favorece la sostenibilidad y permite cumplir con plazos más exigentes. En un entorno tan competitivo y con proyectos cada vez más complejos, contar con especialistas en Lean Construction ha dejado de ser un valor añadido y se ha convertido en una necesidad".