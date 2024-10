MedaWeek Barcelona 2024 reunirá a los líderes económicos del Mediterráneo para buscar soluciones a los desafíos que plantea el nuevo contexto geopolítico

La Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y la Cambra de Comerç de Barcelona han presentado hoy en rueda de prensa la 18ª edición de la Semana Mediterránea de Líderes Económicos, MedaWeek Barcelona 2024, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en la Llotja de Mar de Barcelona El objetivo de esta nueva edición es explorar nuevas vías de cooperación y de diálogo entre las empresas de la región para buscar soluciones conjuntas a los nuevos desafíos derivados del contexto geopolítico actual.

A pesar del desafío que suponía organizar un evento internacional como este ante el nuevo entorno de multicrisis, se reeditará esta cita anual del sector privado mediterráneo con la participación de más de 40 instituciones y organizaciones tanto de la región mediterránea como a nivel internacional, miles de CEOs y emprendedores y profesionales de más de 45 países. Así, empresarios y máximos representantes institucionales de la región compartirán las acciones llevadas a cabo en sus países para afrontar desafíos actuales como el cambio climático, el turismo sostenible y responsable, la nueva economía o las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo.

Bajo el lema ‘El mar que une los tres continentes’, MedaWeek Barcelona 2024 no solo se planteará como un espacio de debate y de análisis, sino también como una plataforma para crear nuevas oportunidades de negocio e inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas entre empresas y entre sector público y privado y promover el intercambio de conocimiento e innovación. Organizado por ASCAME y la Cambra de Barcelona, con la colaboración de Union for the Mediterranean, European Institute of the Mediterranean (IEMed), Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Diputació de Barcelona y la Cámara de Comercio de España, el evento contará con una decena de sesiones sobre sectores emergentes que están transformando el Mediterráneo: tech & new economy, food industry, turismo, creative & audiovisual, deportes, y green & blue economy (incluyendo energías renovables).

Todos estos sectores son de gran importancia para la región debido a su impacto económico y social. Por ejemplo, y haciendo hincapié en el turismo (el Meditarráneo atrae aproximadamente el 20% del turismo mundial), para este 2024 se espera que el PIB turístico en la región del Mediterráneo supere los 200.000 millones de euros. En lo que a sostenibilidad se refiere, el impacto del cambio climático en la región mediterránea causa pérdidas de entre el 5 y el 15% de su PIB al año, lo que requiere una mayor cooperación del sector privado de la región para diseñar soluciones viables y eficaces a los retos actuales.

Una de las novedades de esta edición será la presentación del Mediterranean Annual Economic Report, un informe económico elaborado por el IEMed sobre el sector privado del Mediterráneo que ofrece una radiografía actual de las empresas de la región y un análisis de las principales tendencias y perspectivas. También habrá encuentros B2B para propiciar acuerdos comerciales y dos sesiones para explorar las oportunidades de negocio que hay actualmente en el Norte de África -una nueva edición de ‘New Africa Business Development Forum’- y en Canadá desde el punto de vista de la IA y del IoT -en el ‘Doing Business Mediterranean - Canada Business Forum-.

Durante la rueda de prensa de presentación del evento, Josep Santacreu, Presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, y Anwar Zibaoui, Coordinador General de ASCAME, han coincidido en que la celebración de MedaWeek 2024 es más necesaria que nunca porque supone una oportunidad única para todas las empresas del Mediterráneo para construir un futuro común y avanzar hacia la paz y la estabilidad en la región en un contexto de incertidumbre y tensión.

Josep Santacreu ha hecho la siguiente reflexión: "El Mediterráneo y la UE necesitan una relación diferente a todos los niveles. Ambas partes deben escribir un nuevo capítulo en su historia con una nueva hoja de ruta que dé respuesta a los nuevos desafíos económicos, geopolíticos, de seguridad o relacionados con el cambio climático. Es esencial saber lo que el Mediterráneo quiere de Europa y lo que Europa está buscando en el Mediterráneo. Este nuevo diálogo no debe ser solo una relación entre donantes y beneficiarios, sino que debe ser una relación entre iguales".

Por su parte, Anwar Zibaoui ha incidido en el desafío que supone organizar esta edición y convocar a todo el sector privado e instituciones del Mediterráneo: "No queremos estar del lado de los que solo asocian el Mediterráneo con crisis, emigración y guerras, pero tampoco queremos ignorar la coyuntura actual. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir una nueva historia en la que no haya fronteras ni prejuicios. Para ello, necesitamos la implicación activa de las empresas del Mediterráneo para garantizar la estabilidad y la prosperidad de nuestras poblaciones".

Ambos representantes institucionales han destacado la consolidación de MedaWeek como la principal plataforma que da voz a todo el sector privado del Mediterráneo y la oportunidad que tiene Barcelona de ser hub del Mediterráneo y nexo de unión de los tres continentes -África, Europa y Asia- para mejorar la competitividad de la región y garantizar la estabilidad a través de la cooperación y el diálogo.